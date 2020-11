Pierwszy finałowy odcinek "The Voice of Poland" za nami! Kto odpadł z programu?

Pierwszy z trzech finałowych odcinków jedenastej edycji "The Voice of Poland" już za nami! Kto zachwycił swoim głosem i przeszedł do następnego etapu programu? Z kim musieliśmy się dziś pożegnać? Niestety, z muzycznego talent-show odpadły aż cztery osoby!

Kto musiał pożegnać się z programem?

W związku z pandemią koronawirusa i wprowadzonymi w naszym kraju obostrzeniami władze TVP już kilka dni temu poinformowały, że w "The Voice of Poland" zaszły spore zmiany. Okazało się wówczas, że trzy finałowe odcinki zostaną nagrane wcześniej i bez udziału publiczności.

Występy finalistów będą punktowane przez czwórkę trenerów. Po zakończeniu występów każdy trener powie, komu przydzielił maksymalną liczbę punktów. Jako ostatni głos zabierze trener danego teamu informując, którego uczestnika zabierze ze sobą do następnego odcinka. Kolejne dwie osoby z zespołu, które uzyskają najwyższe miejsca w rankingu, ponownie zaśpiewają na scenie w następnym finałowym odcinku programu. W przypadku remisu, o awansie uczestnika zadecydują punkty przyznane przez trenera drużyny. Zasada ta będzie obowiązywała przez trzy odcinki finałowe. Nad głosowaniem trenerów czuwać będzie notariusz- informowało TVP.

Dziś (14 listopada) widzowie mogli zobaczyć pierwszy finał "The Voice of Poland". Jak już wiemy, w programie zabrakło Michała Matuszewskiego, który zaraził się koronawirusem- Michała zastąpiła Martyna Zygadło. W dzisiejszym odcinku wystąpili:

- z drużyny Urszuli Dudziak: Jędrzej Skiba, Martyna Zygadło, Anna Malek i Sylwia Wysocka

- z drużyny Edyty Górniak: Anna Gąsienica-Byrcyn, Marta Bielawska, Anna Nadkierniczna oraz Ignacy Błażejowski

- z drużyny Michała Szpaka: Mikołaj Macioszczyk, Krystian Ochman, Wojciech Lechończak i Mateusz Psonak

- z drużyny Tomsona i Barona: Natalia Szczypuła, Michał Bober, Adam Kalinowski a także Bartosz Utracki.

Niestety, decyzją trenerów z programem pożegnały się cztery osoby, po jednej z każdej drużyny. Z programu odpadli: Wojciech Lechończach z drużyny Michała Szpaka, Anna Malek z drużyny Urszuli Dudziak, Michał Bober z drużyny Tomsona i Barona oraz Marta Bielawska z drużyny Edyty Górniak.

Z drużyny Michała Szpaka odpadł Wojciech Lechończak (pierwszy z prawej).

Jan Bogacz / TVP

Z drużyny Edyty Górniak odpadła Marta Bielawska (pierwsza z lewej).

Jan Bogacz / TVP

Z drużyny Urszuli Dudziak odpadła Anna Malek (pierwsza z lewej).

Jan Bogacz / TVP

Z drużyny Tomsona i Barona odpadł Michał Bober (drugi od lewej).