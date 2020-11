Zmiany w finałowych odcinkach "The Voice of Poland"! Wszystko przez pandemię koronawirusa. Co z głosowaniem widzów?

Władze Telewizji Polskiej wprowadziły sporo zmian w finałowych odcinkach "The Voice of Poland"! Okazuje się, że widzowie muszą przygotować się na całkiem nowe zasady w muzycznym talent-show. Kiedy odbędzie się wielki finał jedenastej edycji i z czego musieli zrezygnować producenci hitowego programu? Znamy szczegóły!

Co z finałem "The Voice of Poland"?

W miniony weekend fani "The Voice of Poland" mogli zobaczyć ostatnie "bitwy" uczestników show. W kolejnym etapie programu w którym wystąpi 16 uczestników- każdy trener ma w swojej drużynie cztery osoby.

Niestety, teraz okazuje się, że z powodu obostrzeń wprowadzonych przez pandemię koronawirusa władze TVP postanowiły wprowadzić sporo zmian w finałowych odcinkach 'The Voice of Poland". O co chodzi?

(...) w trosce o bezpieczeństwo osób obecnych podczas nagrania, zdecydowała o wcześniejszym nagraniu trzech finałowych odcinków XI edycji „The Voice of Poland”. Odcinki będą nagrywane bez udziału publiczności i z zachowaniem wszelkich możliwych zasad bezpieczeństwa- czytamy w oświadczeniu TVP.

Teraz decyzję o tym, kto pożegna się z programem, a kto wejdzie do ścisłego finału podejmą jurorzy: Urszula Dudziak, Edyta Górniak, Michał Szpak oraz Tomson i Baron. Okazuje się, że w finale nie będzie głosowania widzów:

Występy finalistów będą punktowane przez czwórkę trenerów. Po zakończeniu występów każdy trener powie, komu przydzielił maksymalną liczbę punktów. Jako ostatni głos zabierze trener danego teamu informując, którego uczestnika zabierze ze sobą do następnego odcinka. Kolejne dwie osoby z zespołu, które uzyskają najwyższe miejsca w rankingu, ponownie zaśpiewają na scenie w następnym finałowym odcinku programu. W przypadku remisu, o awansie uczestnika zadecydują punkty przyznane przez trenera drużyny. Zasada ta będzie obowiązywała przez trzy odcinki finałowe. Nad głosowaniem trenerów czuwać będzie notariusz- informuje TVP.

Zobacz także: Całkowity lockdown coraz bliżej?! "Polska powinna być zamknięta przez miesiąc"

Przez pandemię koronawirusa władze TVP podjęły decyzję o wcześniejszym nagraniu finałowych odcinków "The Voice of Poland".

Jan Bogacz / TVP

Finałowe odcinki odbędą się bez udziału publiczności.