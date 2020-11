Jeden z finalistów "The Voice of Poland" ma koronawirusa! Będą zmiany w programie! 

Zła wiadomość tuż przed wielkim finałem "The Voice of Poland"! Jeden z uczestników muzycznego talent-show ma koronawirusa! Niestety, w związku z zakażeniem nie zobaczymy go w programie. O kogo chodzi? To faworyt z drużyny Urszuli Dudziak!

Uczestnik "The Voice of Poland" z koronawirusem

Koronawirus w zaledwie kilka miesięcy sparaliżował świat. Tylko w Polsce od początku pandemii wykryto 641 496 przypadków zakażenia, a 9 080 osób zmarło (dane z 12 listopada). Z groźnym wirusem zmagało się już wiele gwiazd, choćby: Dorota Gardias, Artur Barciś, Radosław Majdan, Alżbeta Lenska czy Joanna Górska. Teraz koronawirusa wykryto także u jednego z uczestników najnowszej edycji "The Voice of Poland"! Chodzi o faworyta z drużyny Urszuli Dudziak, Michała Matuszewskiego!

Michał Matuszewski podczas Przesłuchań w Ciemno zaśpiewał utwór „Zacznij od Bacha” z repertuaru Zbigniewa Wodeckiego, a po spektakularnych występach w Bitwach i w Nokaucie udało mu się zakwalifikować do odcinków finałowych. Niestety, teraz wiemy już, że Michał nie pojawi się w programie. Producenci zdecydowali, że zgodnie z regulaminem jego miejsce zajmie 17-letnia Martyna Zygadło, która jako ostatnia odpadła w Nokautach.

Przypominamy, że w związku z pandemią koronawirusa ostatnio okazało się również, że władze TVP zdecydowały, że trzy finałowe zostaną nagrane wcześniej i bez udziału publiczności.

Występy finalistów będą punktowane przez czwórkę trenerów. Po zakończeniu występów każdy trener powie, komu przydzielił maksymalną liczbę punktów. Jako ostatni głos zabierze trener danego teamu informując, którego uczestnika zabierze ze sobą do następnego odcinka. Kolejne dwie osoby z zespołu, które uzyskają najwyższe miejsca w rankingu, ponownie zaśpiewają na scenie w następnym finałowym odcinku programu. W przypadku remisu, o awansie uczestnika zadecydują punkty przyznane przez trenera drużyny. Zasada ta będzie obowiązywała przez trzy odcinki finałowe. Nad głosowaniem trenerów czuwać będzie notariusz- informowało TVP.

