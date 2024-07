1 z 10

Anna Lewandowska z córką Klarą

Mamy pierwsze zdjęcie Anny Lewandowskiej po porodzie! Trenerka zamieściła na Facebooku fotkę, na której trzyma w objęciach swoją córeczkę Klarę. Wszystko wskazuje na to, że mama i córką są już w domu i mają się świetnie. :)

Zdjęcie Anny Lewandowskiej po porodzie - zobacz jej fotkę z córką Klarą!

To pierwsze wspólne zdjęcie mamy i córki, które trafiło do sieci. Jest bardzo podobne do tego, które Robert Lewandowski pokazał 4 maja, tuż po narodzinach Klary. Fotka Ani i Klary to niezwykle wzruszający obrazek! Anna Lewandowska wygląda świetnie, widać, że jest bardzo szczęśliwa. Jeszcze raz gratulujemy!

Zdjęcie Anny Lewandowskiej z Klarą zobaczycie na następnej stronie fotogalerii!

