Jak Natalia Siwiec wygląda po ciąży?

Natalia Siwiec po ciąży wygląda świetnie! Modelka razem ze swoim mężem Mariuszem Raduszewskim wybrali się do urzędu Miasta Warszawy, by zarejestrować swoją córeczkę Mię. Dziewczynka przyszła na świat 23 sierpnia. To pierwsze dziecko tej pary. Natalia Siwiec, będąc w ciąży, starała się raczej maskować ciążowe krągłości. Wszyscy zastanawiają się, jak gwiazd wygląda po urodzeniu dziecka. Okazuje się, że rewelacyjnie! Figura młodej mamy prezentuje się znakomicie nawet w dżinsach. Zobaczcie sami!

Natalia Siwiec niespełna dwa tygodnie po porodzie! Czy można wyglądać lepiej? ;)

