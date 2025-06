Rafał Trzaskowski, który ubiegał się o urząd prezydenta RP w wyborach 2025, oficjalnie przemówił po ogłoszeniu wyników. W swoim wystąpieniu skupił się na podziękowaniach dla warszawiaków. Podkreślił wyjątkową frekwencję oraz liczne głosy oddane na jego kandydaturę. Dodatkowo, zapowiedział pewne zmiany!

W niedzielę, 1 czerwca 2025 roku, odbyła się druga tura wyborów prezydenckich w Polsce. Zwycięzcą został Karol Nawrocki, który pokonał Rafała Trzaskowskiego różnicą niespełna 1 punktu procentowego. Nowy prezydent obejmie urząd 6 sierpnia, zastępując Andrzeja Dudę. Choć kampania prezydencka zakończyła się dla Trzaskowskiego przegraną, polityk nie zamierza zwalniać tempa. Jak sam zapowiedział, zamierza dalej pełnić swoją funkcję i rozwijać stolicę. W tej roli w środę (4 czerwca) przemawiał podczas konferencji przed otwarciem tzw. placu Centralnego w Warszawie.

Trzaskowski został zapytany również, czy ma żal do ludzi ze swojej partii i sztabu: