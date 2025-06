W wywiadzie udzielonym stacji RMF FM, prof. Antoni Dudek przedstawił zaskakującą wizję przyszłości politycznej w Polsce. Zdaniem politologa, Donald Tusk, obecny premier, powinien ustąpić miejsca Rafałowi Trzaskowskiemu. Jakich argumentów użył? Zobaczcie sami!

Prof. Dudek zwrócił uwagę na imponujący wynik Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich – zdobył on ponad 10 milionów głosów. To właśnie ten fakt ma świadczyć o jego silnym mandacie społecznym. Dudek podkreślił, że tak szerokie poparcie daje Trzaskowskiemu wyjątkową legitymację do objęcia najwyższych stanowisk państwowych.

Choć Rafał Trzaskowski nie ogłosił zamiaru kandydowania w kolejnych wyborach prezydenckich, według prof. Dudka nie oznacza to końca jego kariery politycznej. Wręcz przeciwnie – może on odegrać kluczową rolę jako nowy premier Polski. Zmiana na tym stanowisku mogłaby oznaczać odświeżenie wizerunku Platformy Obywatelskiej i nowy impuls dla jej działań.

Powiem rzecz, która może wielu zszokować, ale Rafał Trzaskowski przed chwilą dostał ponad 10 mln głosów (w wyborach prezydenckich - przyp. red.). Co by się stało, gdyby to on został nowym premierem? On (Rafał Trzaskowski - przyp. red.) ma poparcie ponad 10 mln ludzi - może to on byłby tym człowiekiem, który byłby w stanie dać nowy impuls Platformie Obywatelskiej? Mówię, co mogłoby się wydarzyć, gdyby ci ludzie próbowali naprawdę poważnie się ratować. Moim zdaniem Donald Tusk nie odpuści, będzie kierował tym statkiem do końca, aż on się rozbije o wolę wyborców w 2027 r., o ile oczywiście dotrwa do 2027 r.

- mówił Dudek.