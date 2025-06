Wybory prezydenckie 2025 przejdą do historii jako jedne z najbardziej emocjonujących i rekordowych pod względem frekwencji – do urn poszło ponad 71% uprawnionych obywateli. Niewielką przewagą zwyciężył Karol Nawrocki, kandydat wspierany przez Prawo i Sprawiedliwość, pokonując Rafała Trzaskowskiego w zaciętym starciu. Małgorzata Trzaskowska była przy boku męża przez cały ten czas i wspierała nie tylko jego kandydaturę, ale i kobiety w całej w Polsce. Po wyborach żona kandydata Koalicji Obywatelskiej postanowiła zwrócić się właśnie do Polek.

Małgorzata Trzaskowska przerywa milczenie po wyborach

Małgorzata Trzaskowska, żona Rafała Trzaskowskiego i aktywistka społeczna, zaangażowana w promowanie praw kobiet i równości społecznej. Od lat działa na rzecz lokalnych społeczności, szczególnie jako pierwsza dama Warszawy, gdzie wspierała inicjatywy związane z edukacją, zdrowiem psychicznym oraz integracją społeczną.

W kampanii prezydenckiej 2025 roku odegrała znaczącą rolę, wspierając męża zarówno symbolicznie, jak i realnie. Towarzyszyła mu podczas kluczowych wydarzeń wyborczych, spotykała się z wyborcami – zwłaszcza kobietami i młodzieżą – oraz udzielała licznych wywiadów, w których akcentowała wartości bliskie ich rodzinie: dialog, równość, otwartość i proeuropejskość. Po wyborach prezydenckich Trzaskowska postanowiła zwrócić się do wszystkich kobiet na swoim Instagramie i przede wszystkim im podziękować.

Drogie Kobiety, Dziewczyny, Przyjaciółki. Z całego serca — dziękuję. Za każdy uśmiech, każde wzruszenie, każde słowo wsparcia. Za obecność, siłę, energię, która niosła nas przez te wszystkie tygodnie. Za tłumy na spotkaniach, za rozmowy — ważne, szczere, czasem trudne, ale zawsze potrzebne. Dziękuję Wam, kobietom, szczególnie. Za mobilizację, za działania, za wiarę, że warto się angażować. Za transparenty, za organizację wydarzeń w całej Polsce, za to, że w małych miejscowościach i wielkich miastach pokazałyście, jak bardzo zależy Wam na Polsce mądrej, empatycznej, równej. To, co razem zbudowałyśmy - wspólnota, siostrzeństwo, energia - zostaje. I będzie rosło. Bo wiem jedno: kobiety się nie poddają. Dziękuję Wam. Jesteście niesamowite. MOC jest z nami. Do zobaczenia! napisała Małgorzata Trzaskowska.

Gwiazdy i internauci poruszeni słowami Małgorzaty Trzaskowskiej

Wpis Małgorzaty Trzaskowskiej poruszył tysiące osób i wywołał falę ciepłych reakcji w mediach społecznościowych. Znane aktorki, takie jak Katarzyna Skrzynecka, Maja Ostaszewska i Katarzyna Zielińska, podziękowały jej za klasę, nadzieję i autentyczność, a internauci nie szczędzili słów uznania, nazywając ją m.in. "Idealną Pierwszą Damą".

Wielki Szacunek dla Pani. Dla Państwa obojga! KLASA, którą posępny fanatyzm przegłosował o włos... JESTEŚMY i BĘDZIEMY nadal z Wami. DZIĘKUJĘ, za wszystko, co zrobiliście. Za ciężką i uczciwą pracę, by to społeczeństwo wyzwolić od hejtu i fanatyzmu... DZIAŁAJCIE DALEJ napisała Katarzyna Skrzynecka.

Dziękuję z całego serca za nadzieję na normalność napisała Maja Ostaszewska.

Pani Małgosiu! Do zobaczenia. Dziękuję za wszystko! Widzimy się. Jest Pani wspaniała. napisała Katarzyna Zielińska.

Mam nadzieję ze następnym razem prezydenta wybiorą kobiety

Idealna Pierwsza Dama - Małgosia z Rybnika. pisali dalej internauci.

Rafała Trzaskowski przegrywa wybory prezydenckie z Karolem Nawrockim

W drugiej turze wyborów prezydenckich w Polsce, która odbyła się 1 czerwca 2025 roku, Karol Nawrocki, kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość (PiS), pokonał Rafała Trzaskowskiego z Koalicji Obywatelskiej. Według oficjalnych danych Państwowej Komisji Wyborczej, Nawrocki zdobył 50,89% głosów, co przekłada się na 10 606 628 głosów, podczas gdy Trzaskowski uzyskał 49,11%, czyli 10 237 177 głosów. Różnica wyniosła około 370 tysięcy głosów. Frekwencja wyborcza była rekordowa i wyniosła 71,63%.

Analiza wyników regionalnych pokazuje wyraźne podziały w preferencjach wyborców. Karol Nawrocki triumfował w województwach wschodnich i południowo-wschodnich, takich jak podkarpackie (71% głosów), lubelskie (66,54%) i świętokrzyskie (63,6%). Z kolei Rafał Trzaskowski uzyskał przewagę w województwach zachodnich i północnych, w tym w lubuskim (58,2%), kujawsko-pomorskim (53,4%) oraz opolskim (53%) .

