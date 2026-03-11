Już jest nowy zwiastun 2. odcinka "Sanatorium miłości". Uczestnicy będą mieli zaplanowany czas, a ekstremalne aktywności pod czujnym okiem Marty Manowskiej wypełnią im każdą chwilę. Mimo napiętego grafiku niektórzy kuracjusze, szukający miłości znajdą czas na randki i chwile spędzone tylko we dwoje. Mike nie próżnuje i walczy o Ewę, Lilla wybierze się na nioczekiwaną randkę na łonie natury, a Barbara zdecyduje się na wodne szaleńśtwo w basenie z Pawłem... Jedno jest pewne będzie się działo!

Teresa i Wiesław będą pierwszą parą w 8. edycji "Sanatorium miłości"?

Już od pierwszych chwil 8. edycji "Sanatorium miłości" w Konstancinie emocje sięgają zenitu. W centrum uwagi znalazła się Teresa z Tarnobrzega, która od 35 lat jest wdową, samotnie wychowującą trójkę dzieci. Jej historia poruszyła zarówno widzów, jak i pozostałych uczestników. Podczas tzw. szybkich randek to właśnie Wiesław zwrócił szczególną uwagę Teresy. Po wspólnej rozmowie Teresa przyznała przed kamerami, że poczuła coś wyjątkowego i nie ukrywa, że mogłoby z tego powstać coś więcej. Wiesław również nie szczędził komplementów, określając Teresę jako naturalną, normalną osobę i nie krył zauroczenia.

Widzowie od razu dostrzegli chemię pomiędzy Teresą a Wiesławem, czy okażą się pierwszą parą w "Sanatorium miłości"? W mediach społecznościowych ruszyła lawina komentarzy i kibicowania tej parze. Internauci zgodnie stwierdzają, że są oni autentyczni, prawdziwi i idealnie do siebie pasują. Teresa, która nie czeka już na wielkie uniesienia, otwarcie przyznaje, że pragnie bliskości i bratniej duszy po latach samotności.

Romantyczne uniesienia i pierwsze pocałunki w 3. odcinku "Sanatorium miłości"

Wygląda na to, że w kolejnym odcinku 8. edycji "Sanatorium miłości" uczestnicy nie tylko poddadzą się zaplanowanym dla nich aktywnościom, ale znajdzie się też czas na randki i chwile tylko we dwoje. Mike nie będzie poddawał się w walce o serce Ewy i obdaruje ją ogromną czerwoną różą, a także czułym pocałunkiem. Co na to Ewa? Czy przyjmie zaloty Mike'a? Tego dowiemy się w niedzielnym odcinku.

Tymczasem wygląda na to, że również Lilla nie próżnuje i wybierze się na rozmowę z Henrykiem J. Para miło spędzi czas i również zdecydują się na niewinnego buziaka. Trzeba przyznać, że uczestnicy nie marnują czasu i być może już niebawem faktycznie pojawią się pierwsze pary z 8. edycji.

