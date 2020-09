Mała wpadka w "Dzień Dobry TVN"? Ewa Drzyzga zwróciła uwagę Agnieszce Woźniak-Starak i... szybko przeprosiła!

Debiut w "Dzień Dobry TVN", Agnieszka Woźniak-Starak i Ewa Drzyzga, mają już za sobą! Nowe prowadzące spisały się świetnie, a widzowie chwalą duet. Nie obyło się jednak bez drobnej wpadki. Ewa Drzyzga szybko przeprosiła za nią swoją nową zawodową partnerkę za pewną uwagę.

Zobaczcie, co się wydarzyło.

Zobacz także: Debiut Agnieszki Woźniak-Starak i Ewy Drzyzgi w "Dzień Dobry TVN"! Jak zostały ocenione przez widzów?

Pierwszy dzień Ewy Drzyzgi i Agnieszki Woźniak-Starak w "Dzień Dobry TVN"

Zarówno Agnieszka Woźniak-Starak jak i Ewa Drzyzga, to jedne z najbardziej doświadczonych dziennikarek TVN. Obie panie to prawdziwe ikony tej stacji i nikomu chyba nie trzeba przypominać programów z ich udziałem. Prezenterki to prawdziwe profesjonalistki, które do tej pory pracowały osobno. Teraz jednak połączyły swoje siły w programie "Dzień dobry TVN".

Już po pierwszym ich wspólnym występie w śniadaniówce, widzowie w większości przyznali, że ten wybór był strzałem w dziesiątkę!

- Profesjonalistki! Dziewczyny powodzenia!👋👍 - Super duet, świetnie się ogląda 🔥🔥🔥 - Znakomicie dobrany duet! :) ❤️ - piszą internauci.

Ale nawet dla tak doświadczonych prezenterek, debiut w nowym programie z pewnością niósł za sobą lekki stres. Niektórzy fani stwierdzili, że Ewa Drzyzga dzisiaj nieco przysłoniła Agnieszkę Woźniak-Starak. Co więcej, przytrafiła się jej również mała wpadka, która miała miejsce podczas rozmowy ze specjalistą od przepisów drogowych.

Panie wymieniały się swoimi doświadczeniami drogowymi. Agnieszka Woźniak-Starak opowiedziała pewną anegdotę dotyczącą prowadzenia auta. Ewa Drzyzga szybko zareagowała.

- To sorry, trzeba myśleć na drodze - powiedziała do swojej koleżanki.

Równie szybko dziennikarka chyba zrozumiała, że te słowa mogły być lekko niestosowne i Drzyzga natychmiast przeprosiła współprowadzącą "Dzień Dobry TVN".

Przepraszam, że ci tak powiedziałam, przepraszam - dodała Drzyzga.

Mimo tej drobnej wpadki, panie wypadły naprawdę wspaniale i widać, że się dobrze dogadują! A Wam jak się podobał debiut Ewy Drzyzgi i Agnieszki Woźniak-Starak w "Dzień dobry TVN"?

East News

Internauci w zdecydowanej większości są zachwyceni tą wspaniałą, kobiecą parą prowadzących!