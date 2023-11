5 z 6

Radek Liszewski dziś zarabia krocie i nie ma w Polsce osoby, która by go nie znała. Niestety nie zawsze tak było. Muzyk szybko założył rodzinę i musiał ciężko pracować, by ją utrzymać.

- W wakacje tata załatwił mi pracę przy wycince lasu. Nie było taryfy ulgowej. Miałem 15 lat, a pracowałem jak cała reszta, jak dorośli - wspomina w albumie "WEEKEND".

Kiedyś artysta nie mógł liczyć na słoną zapłatę za śpiewanie i siedział na kasie w sklepie spożywczym - to z pewnością była ciężka praca. Poza tym był też kierowcą, ale godziny spędzone za kółkiem zaczęły się robić męczące. Gdy internauci po raz pierwszy usłyszeli jego utwór "Ona tańczy dla mnie" jego życie zmieniło się o 180 stopni.

