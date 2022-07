Piękny gest kolegów z zespołu Jakuba Rzeźniczaka. Tak wspierają go po stracie syna

Joanna Krupa wspiera Magdalenę Stępień w najgorszym okresie jej życia. Wczoraj zrozpaczona mama potwierdziła, że jej roczny synek Oliwierek przegrał walkę z guzem wątroby. Tragiczne wieści o śmierci niezwykle dzielnego malucha, pogrążyły w żałobie także tysiące kibicujących mu internautów. Joanna Krupa poznała Magdalenę Stępień w "Top Model", w rozmowie z WP Gwiazdy przyznała: Nie jestem sobie w stanie wyobrazić, jaki to ból. Jurorka "Top Model" całym sercem wspiera Magdalenę Stępień w trudnym czasie. Joanna Krupa wspiera Magdalenę Stępień po śmierci synka Nie żyje syn Magdaleny Stępień i Jakuba Rzeźniczaka . Roczny Oliwier Rzeźniczak przegrał walkę z nowotworem. Na początku roku Magdalena Stępień poinformowała, że u chłopca zdiagnozowano guza wątroby. Zrozpaczeni rodzice o śmierci ukochanego synka poinformowali 26. lipca 2022 roku. Jakub Rzeźniczak zdążył pożegnać się z synkiem, przebywającym z mamą w klinice w Izraelu. W sieci pojawiły się już szczegóły pogrzebu synka Magdaleny Stępień i Jakuba Rzeźniczaka. Magdalena Stępień zabrała głos w sprawie pogrzebu Oliwiera Rzeźniczaka , przekazując by żałobnicy zamiast kwiatów wpłacili pieniądze na zbiórkę. Magdalena Stępień i Jakub Rzeźniczak do końca żyli nadzieją. Małego Oliwierka pożegnali ich znajomi, m. in. klub Wisła Płock czy znani celebryci. Synka Stępień i Rzeźniczaka pożegnała Anna Wendzikowska a także Joanna Krupa . Zobacz także: Magdalena Stępień i Jakub Rzeźniczak do końca żyli nadzieją. Gwiazdy pożegnały małego Oliwiera Joanna Krupa wyraziła słowa wsparcia dla pogrążonej w żałobie Magdaleny Stępień. Nie jest w stanie wyobrazić sobie bólu z jakim musi mierzyć się jej znajoma z programu "Top Model": Nie wyobrażam sobie, co Magda...