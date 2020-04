Paweł z "Rolnik szuka żony" w przeszłości wystąpił w programie Polsatu! Pamiętacie w którym? 

W jakim programie wystąpił Paweł, kandydat do siódmej edycji "Rolnik szuka żony"? W Wielkanocną niedzielę Telewizyjna Jedynka pokazała zerowy odcinek najnowszej odsłony hitu o poszukujących miłości rolnikach. W programie poznaliśmy wizytówki dziewięciu kandydatów ( w tym dwóch kobiet), którzy teraz czekają na listy zainteresowanych nimi kobiet i mężczyzn. Wśród osób, które chcą znaleźć wielką miłość jest Paweł. Okazuje się, że 38-letni rolnik kilka lat temu wziął udział w innym hitowym show! Pamietacie?

Paweł z "Rolnik szuka żony" wystąpił w programie Polsatu

Okazuje się, że Paweł, który chciałby dostać się do siódmej edycji "Rolnik szuka żony" ma już za sobą telewizyjny debiut. Rolnik kilka lat temu wystąpił w hitowym programie Polsatu "Wyspa przetrwania"! Show było emitowane jesienią 2017 roku, a Paweł odpadł z konkurencji w ósmym odcinku "Wyspy przetrwania". Dziś Paweł postanowił zgłosić się do "Rolnik szuka żony"! Jakiej kobiety szuka kandydat do siódmej edycji programu TVP?

Zależy mu też, aby jego przyszła wybranka była od niego młodsza lub w podobnym wieku. Powinna mieć też własne pasje, ale miło by mu było, gdyby interesowała się tym, co on robi i od czasu do czasu zechciała mu w tym pomóc. Ideał to szczupła, pełna pozytywnej energii wysportowana i szczera dziewczyna, gotowa na przeprowadzkę do niego. Paweł uważa, że oczywiście łatwiej byłoby związać się z kobieta z czystą kartą, ale każdy ma u niego szansę – przeszłość partnerki niczego nie przesądza- czytamy na Instagramie.

Pamiętacie Pawła w programie "Wyspa przetrwania"? Myślicie, że rolnik dostanie się również do siódmej edycji show "Rolnik szuka żony"?

Zobaczcie na jego zdjęcia z "Wyspy przetrwania"! Chcielibyście, żeby Paweł pojawił się w najnowszej odsłonie hitu o poszukujących miłości rolnikach?

Kandydat do 7. edycji "Rolnik szuka żony" wystąpił w "Wyspie przetrwania".

Chcielibyście zobaczyć go również w 7. edycji hitu TVP?