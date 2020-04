Łukasz Sędrowski z "Rolnik szuka żony" pokazał syna. Antek już duży chłopak! Podobny do ojca? 

Łukasz Sędrowski po raz pierwszy pokazał swojego syna! Uczestnik piątej edycji programu "Rolnik szuka żony" do tej pory nie publikował w siecie zdjęć swoich pociech- rolnik ma córkę i syna. Teraz jednak zrobił wyjątek i pochwalił się wspólną fotką z Antkiem! Chłopiec jest bardzo podobny do swojego taty? Spójrzcie sami! Syn Łukasz Sędrowskiego to już duży chłopak!

Łukasz z "Rolnik szuka żony" pokazał syna

Łukasz Sędrowski wziął udział w piątej edycji "Rolnik szuka żony" i był zdecydowanie jednym z najbardziej kontrowersyjnych uczestników show o poszukujących miłości rolnikach. Początkowo wydawało się, że w programie Łukasz znalazł swoje szczęście- zakochał się w Agacie, która odwzajemniła jego uczucia. Para zaręczyła się nawet w jednym z odcinków show. Niestety, kilka miesięcy po zakończeniu programu okazało się, że ich związek nie przetrwał próby czasu. Jakiś czas temu rolnik przyznał, że cały czas czeka na kobietę swojego życia.

Teraz wszyscy fani programu "Rolnik szuka żony" mogą śledzić dalsze losy Łukasza na Instagramie. Rolnik od jakiegoś czasu prowadzi swoje konto, na którym do tej pory nie pokazywał zdjęć swoich bliskich. Teraz zrobił wyjątek i opublikował fotkę z synem i mamą. Zobaczcie, jak spędzili Wielkanoc!

Wielkanoc 2020,w tym roku wyjątkowe Świata Tylko moja mama i mój syn że mną przy świątecznym stole. Życzymy Wam Wesołego Alleluja

#zostanwdomu #badźjakłukasz #jestrolnikjestżywność #wielkanoc2020🐇🐤🐥 #teodozja #antoni #rolnikszukażony #smingusdyngus #wesolegoalleluja- napisał rolnik.

Zobaczcie, jak wygląda syn Łukasza z "Rolnik szuka żony"! Wiedzieliście, że rolnik ma takie duże dziecko? Przypominamy, że Łukasz ma również córkę Adę.

Ada przyjeżdża do mnie kilka razy w roku, Antek jest na co dzień blisko mnie. Próbuję w nich wypracować miłość do rolnictwa, mój syn już mówi, że pójdzie w moje ślady. Będę walczył o to, żeby widywać się z nimi jak najwięcej i każdemu facetowi radzę, żeby nigdy nie rezygnował ze swoich dzieci- rolnik mówił w rozmowie z Party.pl

Antek jest podobny do swojego taty?

