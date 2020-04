Oto kandydaci do 7. edycji "Rolnik szuka żony". Do kogo można wysyłać listy?

Za nami pilotażowy odcinek 7. edycji "Rolnik szuka żony". W odcinku inaugurującym najnowszy sezon poznaliśmy aż dziewięciu kandydatów (w tym dwie kandydatki), którzy spróbują znaleźć miłość na antenie hitowego programu TVP. Kogo zobaczymy na ekranach i jakie mają wymagania odnośnie przyszłych partnerów i partnerek? Poznajcie kandydatów, do których można wysyłać listy!

Zgłoszenia do kandydatów można wysyłać od 29 maja.

"Rolnik szuka żony 7" - rolnicy, którzy zgłosili się do siódmej edycji

Dawid, 29 lat, woj. wielkopolskie

Dawid ma 29 lat i mieszka i pracuje w województwie wielkopolskim. Swoje gospodarstwo prowadzi wspólnie z rodzicami. Jego pasją są nowinki technologiczne oraz uwielbia motywować do działania innych. Jest osobą, na którą zawsze można liczyć. Jest także bardzo uczuciowy.

Jest bardzo związany z rodzicami, ich relacje są dla niego wzorem. Chciałby w przyszłości stworzyć rodzinę. Ma za sobą trudny związek, który trwał 8 lat, niestety zakończył się zdradą partnerki.

Jego wymarzona kandydatka powinna być katoliczką, ponieważ marzy o ślubie kościelnym. Kobieta może mieć dziecko oraz być rozwiedziona. Jego granica wiekowa to od 23 do 35 lat.

Dawid ma 176 cm wzrostu i jest szczupłym, wrażliwym mężczyzną o niebieskich oczach. Bardzo lubi pomagać innym (jest naczelnikiem lokalnej OSP), ale jak dotąd przez życie idzie sam. - czytamy na jego profilu.

Joanna, 39 lat, woj. warmińsko-mazurskie

Joanna ma 39 lat, 165 cm wzrostu, niebieskie oczy i blond włosy. Z wykształcenia jest ekonomistką. Aktualnie prowadzi gospodarstwo, na którym zajmuje się hodowlą drobiu. Zatrudnia pracowników, a sama zajmuje się stroną ekonomiczną działalności.

W przyszłości chciałaby założyć rodzinę, mieć męża oraz dzieci.

Od rodziców dostałam dużo miłości więc potrafię ją odwzajemnić i potrafię ją pielęgnować.

Jej partner powinien być osobą, na której można polecać. Powinien być szczery, uczciwy, mieć silny charakter, ponieważ ona również jest zdecydowana. Joanna chciałaby, żeby jej mężczyzna był wysoki. Miał od 180-190 cm wzrostu. Powinien być w wieku od 35 do 44 lat, najlepiej brunet. Joanna chciałaby, żeby nie posiadał dzieci z poprzednich związków.

Józef, 66 lat, woj. lubelskie

Józef jest 66-letnim wdowcem z województwa lubelskiego. Rolnictwem zajął się dopiero na emeryturze, wcześniej pracował jako policjant. Ma własny sad oraz pasjonuje się hodowlą pszczół.

16 lat temu stracił żonę, która zmarła niedługo po wykryciu u niej guza. Spędzili razem 30 pięknych lat.

Od tamtej pory spotkał wiele ciekawych kobiet, ale niestety ich drogi rozchodziły się, m. in. z tego powodu, że rolnik nie chciałby zmieniać miejsca zamieszkania.

Józef pomimo ciężkich doświadczeń nie stracił pogody ducha. Nie wyklucza ponownego ślubu kościelnego i z chęcią wyprawiłby wesele z rozmachem. U kobiet zwraca uwagę na kobiece kształty. Chciałby, aby jego partnerka była młodsza od niego co najmniej z 10 lat.

Sławomir, 34 lata, woj. wielkopolskie

Sławomir jest samotnym rolnikiem z Wielkopolki. Jest człowiekiem bardzo pracowitym i zaradnym. Cechuje go poczucie humoru,jest duszą towarzystwa i uwielbia jeździć na motorze. Ma 175 cm wzrostu i jest brunetem.

Chciałby, aby jego przyszła partnerka również pomagała mu w gospodarstwie. Zależy mu, aby była pracowita i wyrozumiała oraz chciała związać swoją przyszłość z jego miejscem zamieszkania. Jest osobą wierzącą i marzy o ślubie kościelnym. Nie ma nic przeciwko partnerce, która posiada już dzieci, natomiast nie chciałby wiązać się z rozwódką. Jego wymarzona partnerka powinna mieć mniej więcej tyle samo lat co on, chociaż wolałby, aby była młodsza. W przyszłości chciałby mieć syna i zamieszkać z rodziną w swoim rodzinnym domu razem ze swoimi rodzicami.

Paweł 38 lat, woj. dolnośląskie

Paweł ma 38 lat i hoduje dość szkockie krowy wysokogórskie. Ma ich ok. 100. To nie jest jego pierwszy występ w telewizji. Kilka lat temu wziął udział w programie „Wyspa Przetrwania”.

Paweł od dwóch lat jest singlem, ale to był jego świadomy wybór. Uwielbia sport i dużo biega. Jego wymarzona partnerka powinna być spontaniczna, odważna i lubić odkrywać świat. Chciałby, żeby również podzielała jego pasję, jaką jest bieganie, ponieważ to ważna część jego życia.

Sposób bycia kobiety dla ma Pawła większe znaczenie niż jej wygląd. Chciałby poznać miłość swojego życia w ciągu najbliższych 2 lat. Jego marzeniem jest mieć troje dzieci. Idealny wiek kobiety to od 25 do 30 kilku lat.

Magdalena, 26 lat, woj. wielkopolskie

Magdalena ma 26 lat i razem z rodzicami i bratem prowadzi gospodarstwo, w którym zajmują się uprawą zbóż, kukurydzy i ziemniaków. Jej pasją jest również kosmetologia. Dodatkowo pracuje jako stylistka rzęs i paznokci.

Magdalena przyznała, że ma wrażenie, że jest zbyt silną kobietą, co sprawia, że mężczyźni się jej boją. Uwielbia jeździć na motocyklu.

Ma za sobą nieudane małżeństwo, jednak została zdradzona zaledwie pół roku po ślubie. Ciężko jej było otworzyć się na nowe relacje. Nie ukrywa, że jest gotowa na to, aby zawszeć kolejny związek małżeński. Chciałaby zbudować szczęśliwą rodzinę. Od przyszłego partnera nie wymaga, aby zajmował się rolnictwem.

Nie ma swojego typu mężczyzny, ale zależy jej aby był wrażliwy. Nie chciałaby, aby był od niej młodszy ale nie będzie jej przeszkadzało, gdy będzie sporo starszy.

Do programu "Rolnik szuka żony" po raz pierwszy w historii zgłosili się bracia. Piotr i Jakub pochodzą z spod Radomia.

Piotr, 31 lat, woj. mazowieckie

Piotr zgłosił się do programu "Rolnik szuka żony" wraz z młodszym bratem. Prowadzi duże rodzinne gospodarstwo. Zajmuje się pracą na polu oraz dbaniem o sprawność maszyn.

Uczestnik ma za sobą ma trzy związki – wszystkie rozpadły się, bo jego wybranki nie wyobrażały sobie życia na wsi. Ma 31 lat i 180 cm wzrostu. Na co dzień jest bardzo aktywny i żyje szybko, chociaż stara się to zmienić.

Piotr nie ma ideału kobiety. Najważniejsze dla niego jest to, aby jego partnerka była cierpliwa, lojalna, prawdomówna i życzliwa. Chciałby, żeby jego partnerka była szczupła, zgrabna oraz młodsza od niego. W przyszłości chciałby wziąć ślub kościelny i mieć dzieci.

Jakub, 26 lat, woj. mazowieckie

Jakub ma 26 lat. W gospodarstwie, które prowadzi wraz z bratem Piotrem, odpowiedzialny jest za zwierzęta.

Pomimo tego, że jest singlem to nie czuje się samotny, ponieważ pracując na gospodarstwie cały czas przebywa wśród ludzi. Chciałby poznać kobietę, z którą spędzi resztę życia. Chciałby aby była szczera i mówiła wprost o swoich uczuciach. Od wyglądu są dla niego ważniejsze cechy osobowości tj. lojalność, wyrozumiałość i akceptacja. Wykształcenie również nie ma dla niego znaczenia.

Cechy wyglądu? 175 cm, piękny uśmiech oraz szczupła budowa ciała. Jakub jest także wierzący i chciałby w przyszłości wziąć ślub kościelny. Jest również gotowy na założenie rodziny.

Maciej, 31 lat, woj. wielkopolskie

Maciej ma 31 lat i kończy doktorat z rolnictwa na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym. Uwielbia zgłębiać wiedzę i dużo czyta. Jest nieśmiały względem kobiet, które mu się podobają i chciałby to przełamać.

Jego wymarzona partnerka nie musi być po studiach ale chciałby aby była mądra. Zależy mu na naturalnej kobiecie, która nie maluje się zbyt mocno. Jego ideałem jest brunetka ze szczupłą sylwetką. Chciałby stworzyć wielodzietną rodzinę.

Kobieta może urzec go przede wszystkim dobrocią, inteligencją i spontanicznością, ale nie ukrywa, że wygląd jest dla niego ważny i najlepiej by było, gdyby te cechy przejawiała nieco niższa od niego szczupła brunetka – uśmiechnięta, wesoła i młodsza od niego maksymalnie o 6 lat młodsza. Chciałby też, aby podobnie jak on, dziewczyna miała czystą kartę i była bez zobowiązań. Wierzy jednak w miłość od pierwszego wejrzenia dlatego uważa, że dziecko czy wcześniejszy rozwód partnerki nie zaważyłyby na jego decyzji - czytamy na Facebooku

