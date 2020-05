W "M jak miłość" Paweł będzie miał romans z Franką? Spotka się z jej narzeczonym! Co jeszcze się wydarzy?

Co wydarzy się w 1517. i 1518. odcinku "M jak miłość"? Wiemy! Mamy zdjęcia i opis najnowszej odsłony hitu Telewizyjnej Dwójki, w której znów sporo emocji przyniesie nam wątek Pawła (Rafał Mroczek) i Franki (Dominika Kachlik)! Zduński i jego nowa znajoma będą udawać parę i spotkają się z byłym narzeczonym kobiety. To jednak nie koniec! W nowych odcinkach Joasia (Barbara Kurdej-Szatan) postanowi dać szansę Michałowi (Paweł Deląg)!

W nowych odcinkach "M jak miłość" Franka wyjdzie w końcu z aresztu, a Paweł będzie ją wspierał w trudnych chwilach.

Później dziewczyna poprosi za to Zduńskiego o kolejną przysługę. Franka będzie chciała, żeby Paweł pomógł jej oddać pieniądze, które ukradła Brzeskiemu (Jarosław Witaszczyk).

- Zadzwoniłam do niego, powiedziałam, że chcę się dogadać… Ale nie pójdę na to spotkanie bez obstawy! Ja wiem, co mu strzeli do głowy? Paweł, please... Potem odczepię się od ciebie na zawsze, słowo!

- Słyszałem to już parę razy...