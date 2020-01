Córka Borysa Szyca skończyła właśnie 15 lat. Sonia wyrosła na piękną nastolatkę!

Córka Borysa Szyca skończyła właśnie 15 lat! Aktor z okazji jej urodzin wstawił bardzo wzruszający wpis, dodając do niego wyjątkowe zdjęcia. Jak zmieniła się nastolatka? Czy wciąż jest tak bardzo podobna do swojego ojca? Oceńcie sami!

Sonia Szyc skończyła 15 lat. Jak wygląda?

Sonia Szyc to córka Borysa Szyca i Anny Bareji. Wielu z nas pamięta ją jeszcze jako małą uśmiechniętą dziewczynkę, tymczasem to już nastolatka! Aktor postanowił uczcić 15. urodziny córki publikując kilka wyjątkowych zdjęć pokazujących, jak dorastała. Jedno wciąż pozostało bez zmian. Sonia nadal jest bardzo podobna do taty.

Dziś ta piękna dama kończy 15 lat. Jak to możliwe?? Życzę Ci kochanie samych dobrych ludzi wokół, zdrowia i miłości. Kocham Cię bardzo i zawsze będę obok by Ci pomóc - napisał na Instagramie Borys Szyc.

Wpis wywołał lawinę komentarzy z urodzinowymi życzeniami. Złożyli je rownież znani znajomi aktora:

- 💯lat!!!😘samego szczęścia ⭐️ - napisała Anna Kalczyńska - N A J L E P S Z E G O🌹🌹🌹- napisał Olivier Janiak - Piękne Imię !!!! I silne!!!💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻- Sonia Bohosiewicz - Sto lat Soniu♥️♥️ - Agnieszka Dygant

My również dołączamy się do życzeń!

Borys Szyc opublikował zdjęcia z córką z okazji jej 15-tych urodzin

Instagram

Aktor bardzo rzadko dzieli się rodzinnymi zdjęciami, chociaż niejednokrotnie pojawiał się z córką publicznie

Instagram

Dziś Sonia Szyc jest już nastolatką. Czy wciąż jest podobna do taty?

Instagram

Sonia Szyc uwielbia śpiewać. Na jej profilu na Instagramie znajdziemy nagrania coverów do piosenek Billie Eillish, Sama Smitha czy Ruth B. Kiedyś próbowała nawet swoich sił w "Małych Gigantach". Czy córka Borysa Szyca ma szansę zrobić muzyczną karierę?