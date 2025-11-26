Paweł Kukiz przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych przykre wieści na temat śmierci swojego najlepszego przyjaciela. Nie żyje Andrzej Marzec, który był znanym menedżerem gwiazd i organizatorem największych wydarzeń muzycznych w kraju. Jak poinformowała jego rodzina, mężczyzna odszedł po ciężkiej chorobie.

Andrzej Marzec nie żyje

Odejście Andrzeja Marca, wieloletniego organizatora największych koncertów w Polsce i bliskiego przyjaciela Pawła Kukiza, wstrząsnęło środowiskiem muzycznym. Rodzina poinformowała o jego śmierci za pośrednictwem mediów społecznościowych, podkreślając, że Andrzej zmarł po długiej walce z chorobą. Nie ujawniono jednak szczegółów dotyczących schorzenia, z którym się zmagał.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 25 listopada zmarł po ciężkiej chorobie Andrzej Marzec. Organizator największych koncertów, menedżer, impresario kultury. Pogrążona w smutku rodzina przekazano.

Paweł Kukiz żegna Andrzeja Marca

Andrzej Marzec był wieloletnim przyjacielem Pawła Kukiza, byłego lidera zespołu "Piersi". Artysta pożegnał mężczyznę w poruszającym wpisie.

Zmarł mój największy w życiu Przyjaciel... R.I.P. napisał krótko, lecz wymownie.

Andrzej Marzec pozostanie w pamięci wielu ludzi jako człowiek, który zmienił oblicze polskiej sceny muzycznej. Choć urodził się w Krakowie, ostatnie lata mieszkał w Warszawie, gdzie nadal działał w branży. Przez ponad dwie dekady pracował w PAGAR-cie, już w latach 80. sprowadzając do Polski największe gwiazdy światowej muzyki. Dzięki jego wysiłkom polscy fani mogli zobaczyć na żywo takie legendy jak Elton John, Leonard Cohen, Iron Maiden, Depeche Mode, Tina Turner, Pat Metheny Group, Marillion czy Metallica. Jego dorobek na zawsze pozostanie częścią historii polskiej muzyki.

