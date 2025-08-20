Paweł "Boryss" Borkowski był jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej sceny wrestlingowej. Jego głos towarzyszył fanom tej widowiskowej dyscypliny sportowej przez lata, zwłaszcza podczas transmisji gal WWE na kanale Extreme Sports Channel. Jego charakterystyczny styl komentowania, entuzjazm i wiedza sprawiły, że zdobył rzeszę wiernych słuchaczy. Borkowski współpracował z Andrzejem Supronem, legendą polskich zapasów, z którym wspólnie komentował najważniejsze wydarzenia wrestlingowe.

Reklama

Tragiczna wiadomość potwierdzona. Co wiemy o śmierci Pawła Borkowskiego?

Informacja o śmierci Pawła Borkowskiego pojawiła się 19 sierpnia 2025 roku na profilach What is Wrestling oraz MyWrestling. Komunikaty te natychmiast wywołały falę poruszenia wśród fanów i środowiska wrestlingowego. Zgodnie z oficjalnymi doniesieniami, Paweł Borkowski zmarł w wieku 45 lat. Przyczyna jego śmierci nie została ujawniona. Na profilu What is Wrestling napisano: „Niestety przychodzimy do Was z bardzo smutną wiadomością – zmarł polski komentator WWE Pan Paweł Borkowski. Rodzinie i bliskim składamy najszczersze kondolencje. Niech spoczywa w pokoju”.

Wiadomość o odejściu Pawła Borkowskiego poruszyła także użytkowników mediów społecznościowych. Wiele osób wspominało jego wpływ na dzieciństwo i pasję do wrestlingu. Internauci nie ukrywali smutku. W sieci pojawiły się wpisy: „Zmarł Paweł Boryss Borkowski. Głos mojego dzieciństwa”, „To dzięki niemu pokochałem wrestling”, „Fajnie było spędzić dzieciństwo z tymi Panami”.

Wzruszające pożegnanie od Andrzeja Suprona

Andrzej Supron, były prezes Polskiego Związku Zapaśniczego i wieloletni współpracownik Pawła Borkowskiego, zamieścił w mediach społecznościowych poruszające pożegnanie.

Z niedowierzaniem i wielkim żalem przyjąłem wiadomość o Twoim nagłym odejściu. Przez lata wspólnie komentowaliśmy materiały z WWE , dzieląc pasję, czas i niejedno dobre słowo. Twoje zaangażowanie, energia i poczucie humoru sprawiały, że każda sesja była wyjątkowa. Teraz pozostaje pustka, której nie sposób wypełnić, i wspomnienia, które będziemy pielęgnować. Na zawsze zostaniesz w pamięci mojej i wszystkich fanów wrestlingu . Rodzinie i bliskim składam najszczersze wyrazy współczucia. Spoczywaj w pokoju, Przyjacielu. napisał na Facebooku.

Te słowa tylko potwierdzają, jak ogromną stratą dla polskiego świata sportów walki jest odejście Pawła Borkowskiego.

Gdzie i kiedy odbędzie się pogrzeb Pawła Borkowskiego?

Jak informują media pogrzeb Pawła "Boryssa" Borkowskiego odbędzie się 22 sierpnia 2025 roku w Lublinie, przy ul. Lipowej. Uroczystości rozpoczną się o godz. 11:00. Bliscy, przyjaciele, współpracownicy oraz fani będą mogli oddać hołd człowiekowi, który dla wielu był nie tylko komentatorem, ale i przewodnikiem po świecie wrestlingu.

Rodzinie i bliskim Pawła Borkowskiego przekazujemy najszczersze wyrazy współczucia.

Zobacz także: