We wtorek, 19 sierpnia 2025 roku, na Cmentarzu Wawrzyszewskim w Warszawie odbył się pogrzeb Jerzego Dziewulskiego. Uroczystość miała charakter świecki i rozpoczęła się punktualnie o godzinie 13:00. Były antyterrorysta, policjant i polityk spoczął w rodzinnym grobie w Kwaterze Wojennej, obok swoich rodziców Heleny i Stanisława oraz tragicznie zmarłego brata Mariana. Ceremonię uświetniła asysta honorowa Policji. Zgodnie z życzeniem rodziny, nie było księdza ani trumny – urna była prosta, biała i skromna. Ostatnia droga Jerzego Dziewulskiego zgromadziła tłumy osób, które pragnęły oddać hołd jednej z najbardziej znanych postaci służb mundurowych w Polsce.

Rodzina apelowała o wsparcie fundacji zamiast wieńców i zniczy

Dokładnie 11 sierpnia media przekazały smutną wiadomość o śmierci Jerzego Dziewulskiego. Były oficer policji, antyterrorysta i polityk odszedł w wieku 81 lat. Dziś odbyło się ostatnie pożegnanie Jerzego Dziewulskiego, a jego rodzina zwróciła się do uczestników ceremonii z nietypową prośbą. Zamiast tradycyjnych kondolencji, wieńców i zniczy, poproszono o wsparcie Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Mimo apelu, na cmentarzu pojawiło się kilka wieńców, w tym od żony zmarłego oraz kolegów z pracy na Okęciu, gdzie Dziewulski pełnił funkcję dowódcy jednostki antyterrorystycznej. Na jednym z wieńców widniał napis „Szefowi – Brygada”. Ten widok poruszał do łez.

Fani serialu „07 zgłoś się” uczcili Dziewulskiego wzruszającym gestem. Żegnali go również politycy

Jerzy Dziewulski był związany z kultowym serialem „07 zgłoś się”, w którym pełnił funkcję konsultanta, a także występował epizodycznie. Po jego śmierci fani zorganizowali zbiórkę, której celem było przygotowanie specjalnego wieńca na pogrzeb. Na cmentarzu pojawił się wieniec od sympatyków serialu, którzy mimo próśb rodziny postanowili uczcić pamięć Dziewulskiego. Wzruszający gest wykonała aktorka Ewa Florczak, znana z udziału w „07 zgłoś się” – przypięła do marynarki znaczek z nazwą serialu, symbolicznie żegnając swojego kolegę z planu.

Pogrzeb Jerzego Dziewulskiego zgromadził nie tylko przedstawicieli Policji i jego fanów, ale również polityków, z którymi współpracował w trakcie swojej kariery. Na cmentarzu pojawił się były premier Leszek Miller, były minister spraw wewnętrznych Ryszard Kalisz oraz Krzysztof Janik.

Kim był Jerzy Dziewulski? Antyterrorysta, poseł, doradca prezydenta

Jerzy Dziewulski zmarł w wieku 81 lat po ciężkiej chorobie, w szpitalu MSWiA w Warszawie. Przez wiele lat pracował w Komendzie Stołecznej Policji, gdzie kierował jednostką antyterrorystyczną na lotnisku Warszawa–Okęcie. Był jednym z najbardziej rozpoznawalnych funkcjonariuszy III RP. Największą sławę przyniosła mu rola w specjalnej operacji o kryptonimie „Most”, której celem był przerzut Żydów z dawnego ZSRR do Izraela. Operacja ta była prowadzona wspólnie przez polski i izraelski rząd i uznawana jest za jedną z najważniejszych akcji humanitarnych tamtych lat.

Dziewulski był także aktywny w mediach, często komentując kwestie związane z bezpieczeństwem. Jego występy w serialu „07 zgłoś się” oraz współpraca z twórcami tej produkcji na długo zapisały się w pamięci widzów.

Pogrzeb Jerzego Dziewulskiego fot. Wojciech Olkusnik/East News

