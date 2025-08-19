Nie żyje Mieczysław Banasik – wybitny aktor teatralny, który przez ponad dwie dekady był filarem Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu. Zmarł w wieku 85 lat. Teatr oficjalnie potwierdził tę poruszającą informację.

Mieczysław Banasik nie żyje

Z wielkim bólem i żalem Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu poinformował o śmierci Mieczysława Banasika. Aktor zmarł w wieku 85 lat, a jego odejście wstrząsnęło światem teatralnym. Banasik był przez ponad dwie dekady związany z toruńską sceną, tworząc tam wiele niezapomnianych ról. Informacja o jego śmierci pojawiła się 18 sierpnia 2025 roku.

Z ogromnym smutkiem informujemy o śmierci Mieczysława Banasika – wybitnego aktora i naszego bliskiego przyjaciela

Ponad 20 lat na scenie Teatru Horzycy – niezapomniane role Banasika

Mieczysław Banasik był prawdziwą ikoną toruńskiego teatru. Jego wkład w rozwój sceny teatralnej w mieście był nie do przecenienia. Wśród najważniejszych ról, które zapisały się w historii Teatru im. Wilama Horzycy, wymienić należy postać Firsa w "Wiśniowym sadzie" Antoniego Czechowa w reżyserii Andrzeja Bubienia oraz Mendla w "Zmierzchu" Isaaka Babla w reżyserii Krystyny Meissner.

Banasik był ceniony nie tylko w Toruniu. Pracował również w Teatrze im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu, Teatrach Dramatycznych w Szczecinie, Starym Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie oraz Teatrze Polskim w Szczecinie. Jego talent sceniczny podziwiali widzowie w wielu miastach Polski.

Wzruszające wspomnienia o aktorze.

Wspomnieniami o zmarłym artyście podzieliła się była dyrektorka Teatru im. Wilama Horzycy – Jadwiga Oleradzka. W rozmowie przywołała spektakl "Idiota" w reżyserii Jerzego Hoffmana sprzed pięćdziesięciu lat, w którym Banasik zagrał rolę Rogożyna:

Obsada jak na tamte czasy była gwiazdorska z Czesławem Stopką, Tatianą Pawłowską i nieznanym mi Mieczysławem Banasikiem w roli Rogożyna. I to było absolutne objawienie, kiedy on wbiegł na scenę w brązowym szynelu, to wszystkim zaparło dech. Była to rola wybitna

To emocjonalne wspomnienie podkreśla ogromny talent i charyzmę zmarłego aktora, który potrafił oczarować publiczność już od pierwszych chwil na scenie.

Kiedy i gdzie odbędzie się pogrzeb Mieczysława Banasika?

Teatr im. Wilama Horzycy przekazał również informacje o pogrzebie Mieczysława Banasika. Uroczystość pogrzebowa odbędzie się 20 sierpnia o godz. 10:00 na Centralnym Cmentarzu Komunalnym w Toruniu. To właśnie w tym mieście artysta spędził większość swojego życia zawodowego i zdobył uznanie publiczności oraz środowiska artystycznego.

Ostatnie pożegnanie będzie okazją do wspólnego uczczenia pamięci człowieka, który przez lata wzbogacał polską scenę teatralną swoim niepowtarzalnym talentem.

Nagrody i wyróżnienia – Banasik doceniony przez świat kultury

Dorobek artystyczny Mieczysława Banasika został wielokrotnie doceniony przez instytucje kultury. Aktor został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz Brązowym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis". Te prestiżowe nagrody są dowodem uznania dla jego wieloletniej pracy twórczej i wkładu w rozwój polskiego teatru.

W swojej karierze zdobywał również inne wyróżnienia, które potwierdzały jego nieprzeciętny talent i zaangażowanie. Był nie tylko aktorem, ale również mentorem dla młodszych pokoleń, chętnie dzielącym się swoim doświadczeniem.

Śmierć Mieczysława Banasika to ogromna strata dla środowiska teatralnego w Polsce. Jego obecność na scenie, kunszt aktorski i pasja do sztuki zostaną na długo zapamiętane.

Rodzinie i bliskim przesyłamy wyrazy współczucia.

