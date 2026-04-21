Im bliżej wielkiego finału 5. edycji "Farmy" tym emocje między uczestnikami rosną. Sytuację podgrzał fakt, że do programu wkroczyli nowi uczestnicy, a Janosik, który był typowany przez widzów do zwycięstwa, musiał pożegnać się z programem. Henryk nie szczędzi mocnych słów pod adresem nowych uczestników, a Paulina otrzyma zadanie, które może jeszcze bardziej pogrążyć grupę. Tego nikt się nie spodziewał...

Paulina z "Farmy" znalazła się w trudnej sytuacji

10. tydzień na "Farmie" jest pod znakiem rządów Pauliny, która została wybrana przez Janosika na Farmerkę Tygodnia. Henrykowi jeszcze nigdy nie przypadł ten tytuł, choć nie ukrywał, że chciałby pełnić tę funkcję. Nowi uczestnicy trochę z boku przyglądają się z przerażeniem sojuszom na "Farmie" i nie mogą uwierzyć, że większość farmerów aż tak spiskuje. Teraz trudne zadanie czeka na Paulinę, bo to ona nominuje pierwszą osobę do pojedynku, ale to nie wszystko. Przed nią zadanie tygodnia i okazuje się, że łatwo nie będzie...

Szymon i Beata przybędą dziś z zadaniem tygodnia i już na starcie, łatwo nie będzie… - czytamy na stronie Farmy na Instagramie

Szybko się okazało, że Paulina otrzymała zadanie matematyczne i już na starcie ujawniła, że matematyka nigdy nie była jej mocna stroną. Uda jej się przekazać zadanie pozostałym farmerom? Jeśli tak, to jest duża szansa, że pozostali pomogą w obliczeniach.

Internauci trzymają kciuki za Paulinę z "Farmy" i obawiają się Henryka

Po publikacji nowego zwiastuna "Farmy" w sieci zawrzało. Internauci widzą, że zdanie nie jest łatwe dla Pauliny, a tzw. "stara ekipa" może nie być chętna do pomocy nowej uczestniczce, choć na szali stoi jedzenie dla całej grupy za zrealizowane zdanie.

Paulina trzymam kciuki. Dasz radę .Masz super pomocnika . Nie dajcie się

Dominika pomoże Ci policzyć. Jest dobra w te klocki. Zadanie będzie zaliczone. Nie wątpię w to.

Mimo to, część internautów obawia się, że Henryk może sabotować zrealizowanie zadania, co już wcześniej się zdarzało. 51-latek wprost twierdził, że lepiej, aby wszyscy byli głodni, bo wtedy tracą czujność. A co zrobi tym razem?

No chyba że Heniek zrobi sabotaż!

Oby tylko jej inni nie robili na złość chodź przy zadaniach zapominają, że nagroda jest dla wszystkich

Zobacz także: