Tego jeszcze nie było! Janosik w liście ostro podsumował sojusz Wikingów i nie szczędził gorzkich słów Agnieszce. Potem emocje sięgnęły zenitu, bo Aksel odkrył karty i ujawnił, że Henryk i Wojtek namówili Janosika, aby nominował Karolinę. Wtedy dla wszystkich stało się jasne, że Wikingowie grają tylko na siebie. Potem przyszedł czas na ujawnienie, kto obejmie rządy Farmera Tygodnia i tu też pojawiło się spore zaskoczenie. Na "Farmie" przyszedł czas na przetasowanie, a kogo nominuje do pojedynku Paulina? Czyżby na "Farmie" powstał nowy sojusz?

Mocne słowa "Janosika" w liście na "Farmie"

Takiego listu na "Farmie" jeszcze nie było! Janosik nie zamierzał milczeć po tym, co go spotkało ze strony Wikingów, którzy obiecywali mu poparcie, jeśli nominuje Karolinę zamiast Agnieszki. Napisał wprost, że takiej skali fałszu się nie spodziewał. Podkreślił też, że po raz kolejny zawiódł się na Agnieszce, która po tym, jak oszukała sojusz "Młodych Wilków" obiecywała mu poparcie, a potem zagłosowała przeciwko niemu i mówiła wprost, że nie ma dla niego miejsca w finale "Farmy".

Jestem już w rzeczywistym świecie, gdzie mniej jest fałszu niż w Was. Agnieszko kwiaty w wazonie już zwiędły, jak moje zaufanie do Ciebie. - napisał Janosik

Janosik zaapelował też do Aksela i poprosił go, aby zaopiekował się Pauliną:

Aksel, przyjacielu pomścij mnie i zajmij się Pauliną - zaapelował Janosik

Paulina nową Farmerką Tygodnia

Janosik na Farmera Tygodnia nominował Paulinę. Przyjaciółka Łukasza nie kryła zaskoczenia i obawia się wyzwań jakie się z tym wiążą. Okazuje się, że atmosfera jest coraz bardziej napięta, a Karolina po tym, jak dowiedziała się, że Wikingowie chcieli ją wyrzucić z "Farmy" teraz przyłącza się do Aksela. Co więcej, Henryk zapewnił teraz Olę, że to ona jest jest na wylocie, co ją mocno zaskoczyło i nie do końca chce trzymać się w sojuszu z Agnieszką i Wikingami.

Agnieszka też obawia się, że Wikingowie grają tylko na siebie i nie liczą się z innymi. Coraz częściej pojawiają się myśli, że po tym jak Wojtek i Henryk pozbędą się Karoliny, to wtedy przyjdzie kolej na nią. Tymczasem nowe rządy wprowadza Paulina.

Postanowiłam, że Aksel będzie miał konie i cielaki. Jako świniopasa nominuje Domi, Aga będzie na kozach, Ola będzie miała ptaszki. I najważniejsze moim pomocnikiem będzie Dominika. - ogłosiła Paulina

Kiedy Henryk znów zaczął krytykować Paulinę, a potem Olę, wtedy Agnieszka nie wytrzymała i w końcu zwróciła mu uwagę.

To jest naprawdę męczące. Wjeżdzanie na czyjąś psychę dla przyjemności - powiedziała Agnieszka

Tymczasem Karolina namawia Aksela, aby Paulina nominowała Henryka. Dominika i Paulina wietrzą spisek. A tymczasem ciemne chmury zbierają się nad relacją Wojtka i Henryka. W kolejnym odcinku "Farmy" dojdzie między nimi do spiny!

