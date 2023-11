Paulina Sykut jako jedna z największych gwiazd Polsatu z pewnością nie może narzekać na zbyt wiele wolnego czasu, ale każdą wolną chwile poświęca swojej rodzinie.

Ważne, by nie zmarnować tych ważnych chwil i doceniać to, co się ma. Doceniać każdy moment w życiu i cieszyć się nim- Paulina mówiła jakiś czas temu w rozmowie z agencją Newseria Lifestyle. Żyć prosto, dobrze kierując się takimi najważniejszymi wartościami. Myślę, że to takie podstawy, które chcę przekazać mojej córce.