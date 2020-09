Paulina Sykut w swetrze idealnym na jesień! Ten model z sieciówki optycznie wyszczupla sylwetkę

Ciepłe swetry są często podstawą jesiennej garderoby. Idealnie prezentują się zarówno do sukienek, spodni i spódnic. Najczęściej wybieramy te modele, które są miękkie i grube. To one królują w szafach gwiazd i Instagramerek! A jakie kolory swetrów są hitem tej jesieni? Oprócz stonowanej kolorystyki wśród modnych kolorów rządzi: limonka, ciemna zieleń i czerwień.

Gwiazdy pokochały ciepłe i wygodne swetry o grubym splocie, a jedną z nich jest Paulina Sykut. Prezenterka pochwaliła się ostatnio jesienną stylizacją z limonowym swetrem w roli głównej. Wygląda doskonale!

Ciepłe swetry na jesień w limonowym kolorze!

Często jesienią porzucamy mocne kolory na rzecz stonowanych barw, ale wcale tak nie musi być! Wystarczy jeden element garderoby w mocnym kolorze, aby nadać charakteru całej stylizacji i przyciągać spojrzenia. W przypadku Pauliny Sykut jest to sweter w limonkowym kolorze marki Tatuum za 249 zł w zestawieniu z długą spódnicą w drobne kwiaty.

Ale grube swetry można nosić na mnóstwo sposobów. W zestawieniu z jeansami i botkami stworzymy look do pracy. Zakładając go na sukienkę mamy ciekawy zestaw na weekend czy jesienny spacer, a ciepły sweter w zestawieniu ze spódnicą mini i kozakami tworzy ciekawą stylizację np. na randkę czy spotkanie.

Spójrzcie, jak ciepły sweter nosi Paulina Sykut!

Żółty sweter, który wybrała Paulina Sykut, znajdziemy w Tatuum za 249 zł. Wybierając sweter na jesień, zwróćcie uwagę na dekolt - ten, który ma Paulina, pięknie wyszczupla sylwetkę i sprawia, że nasza szyja wygląda na dłuższą!

Żółty sweter idealnie prezentuje się nie tylko do spódnic w kwiaty, ale i do jeansów.