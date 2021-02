Paulina Sykut pokazała twarz córki. To już duża dziewczynka! "Róża cały ojciec" skomentowała fanka

Paulina Sykut opublikowała zdjęcia na których widać twarz jej córeczki! Mała Róża zaledwie kilka miesięcy temu skończyła cztery lata i dziś jest jest już dużą dziewczynką. Córeczka gwiazdy Polsatu i jej męża Piotra to prawdziwy słodziak, ale do kogo jest bardziej podobna? Jedna z internautek napisała, że Róża to cały tata. Zobaczcie sami!

Paulina Sykut pochwaliła się córką

Paulina Sykut i jej mąż zostali rodzicami w grudniu 2016. Na świecie pojawiła się wówczas córeczka gwiazdy Polsatu i Piotra Jeżyny. Pod koniec ubiegłego roku Róża świętowała już cztery lata! Dziewczynka jest jedynaczką, ale Paulina Sykut nie ukrywa, że marzy o kolejnym dziecku. Ostatnio prezenterka w rozmowie z portalem pomonik.pl zdradziła, że wybrała już nawet imię dla chłopca!

Paulina Sykut należy do grona gwiazd, które chronią swoje życie prywatne i nie pokazuje w sieci zdjęć na których widać twarz córeczki. Teraz gwiazda Polsatu uchyliła rąbka tajemnicy i opublikowała fotki na których pokazała małą Różę! Paulina Sykt razem z córką bawiła się w śniegu.

Poszalałyśmy dzisiaj na śniegu:) ❤️ - napisała gwiazda.

Internauci są zachwyceni fotkami mamy i córki, a jedna z internautek zauważyła, że Róża jest bardzo podobna do swojego taty.

- Róża cały Ojciec ❤️

- Piękne, urocze dziewczyny!

- Super 😍😍😍 - komentowali fani.

Zobaczcie zdjęcia Pauliny Sykut z córką!

Paulina Sykut pokazała twarz małej Róży (żeby zobaczyć wszystkie zdjęcia kliknij na strzałkę po prawej stronie).

Tak wygląda córka Pauliny Sykut. Róża to już duża dziewczynka!

Córeczka gwiazdy Polsatu w grudniu minionego roku skończyła cztery lata.