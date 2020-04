Paulina Sykut pokazała córkę. Róża to już duża dziewczynka! "Oczy po mamie" komentują fani

Paulina Sykut opublikowała w sieci nowe zdjęcie z Różą. Córka jednej z największych gwiazd Polsatu to już duża dziewczynka! Prowadząca "Taniec z Gwiazdami" do tej pory pokazywała fotki na których Róza stoi bokiem, lub jest odwrócona od aparatu- teraz jednak dumna mama zrobiła wyjątek, dzięki czemu możemy zobaczyć piękne oczy dziewczynki. Paulina Sykut i Róża pokazały, jakie maseczki noszą podczas epidemii koronawirusa. Spójrzcie tylko na to zdjęcie!

Intarnauci zachwyceni córką Pauliny Sykut

W związku z epidemią koronawirusa wiele gwiazd dba o swoje bezpieczeństwo nosząc maseczki ochronne. Do tego grona należy Paulina Sykut, która pokazała, jak chroni się przed groźnym wirusem. Gwiazda Polsatu nie zapomniała również o swojej córczce, która także ma własną kolorową maseczkę ochronną.

Dużo rozmawiamy o tym, co dzieje się dookoła. Dzieci, muszą wiedzieć , że to poważna sprawa. Spod masek wysyłamy Wam uśmiech i dobrą enegię💙 Szczególnie przytulamy tych, którzy w tym trudnym czasie,choć sami mają ciężko, pomagają innym🙏🏻 #dziękujemy #wspierajmysię #zostajewdomu #paulinapiotrróża- napisała Paulina Sykut.

Paulina Sykut pokazała swoim fanom, jak razem z Różą noszą maseczki, a internauci zachwycili się uroczą córeczką gwiazdy!

- Jaka śliczna córka Pani wyrosła! 🤩

- Oczy po mamie!

- Przesliczna jest coreczka😍- komentują fani.

Zobaczcie najnowsze zdjęcie Pauliny Sykut i jej córeczki! Róża to prawdziwy słodziak!

Przypominamy przy okazji, że podczas ostatniej konferencji prasowej minister zdrowia zapowiedział, że od 16 kwietnia w Polsce zostanie wprowadzony nakaz zakrywania nosa i ust. Jak widać, Paulina Sykut i jej córka są już gotowe na nowe obostrzenia :)

