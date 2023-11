1 z 5

Paulina Sykut-Jeżyna porzuci dotychczasową karierę na rzecz muzyki? Paulina już od wielu lat jest jedną z najpopularniejszych gwiazd Polsatu - prowadzi hitowy "Taniec z Gwiazdami" i jest pogodynką stacji. Fani gwiazdy z pewnością pamiętają, że jej kariera w Polsacie rozpoczęła się od występów w programie "Idol" w 2002 roku. I chociaż Paulina Sykut nie odniosła wówczas sukcesu, to okazuje się, że muzyka wciąż jest obecna w jej życiu. Jakiś czas temu w sieci pojawiła się piosenka, którą gwiazda nagrała w towarzystwie Krzysztofa Iwaneczki, finalisty programu "The Voice of Poland".

Czy teraz Paulina Sykut planuje skupić się na swojej muzycznej karierze? Wyda własny album? Zobaczcie, co powiedziała gwiazda Polsatu!

