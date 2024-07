Mało kto dzis pamięta, ale... Joanna Kulig i Paulina Sykut rozpoczynały swoje kariery w Idolu! Mamy dla Was archiwalne nagranie z polsatowskiego programu z 2002 roku. Musimy przyznać, że dziewczyny od tamtej pory bardzo się zmieniły!

Reklama

Kulig i Sykut w "Idolu"

Dziś obie są bardzo popularne - jedna jest gwiazdą kina, druga - telewizji. Jednak zarówno Kulig, jak i Sykut zaczynały od śpiewania. Panie spotkały się na planie "Idola" w 2002 roku. I chociaż żadna z nich nie odniosła wówczas sukcesu, ciężką pracą dopracowały się statusu gwiazd w Polsce.

Joanna Kulig wciąż wykorzystuje swoje zdolności wokalne - m.in. w filmach "Disco Polo" czy "Ida".

Z kolei Paulina Sykut na planie "Idola" spotkała Macieja Rocka, który przeprowadzał z nią wywiad. Dziś oboje prowadzą show "Must be the music".

Posłuchajcie, jak 14 lat temu śpiewały utwór "Teksański" zespołu Hey!

Zobacz także

Zobacz także: Paulina Sykut świętuje dziś urodziny! Jakie niespodzianki na nią czekały?

Kulig i Sykut w Idolu

Paulina Sykut dziś

Reklama

Joanna Kulig dziś