Paulina Sykut-Jeżyna zniknie z telewizji? Widzowie mają powody do zmartwień

Paulina Sykut-Jeżyna na ekranach telewizorów obecna jest jest od ponad 13 lat! Słynna prezenterka i dziennikarka, która swoją przygodę rozpoczęła od występu w programie "Idol", z roku na rok zyskiwała coraz większą rozpoznawalność i sympatię widzów. Czy mimo, że świetnie odnalazła się w roli pogodynki, a także prowadzącej wielu programów jak "Must Be the Music. Tylko muzyka", czy "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami", jej telewizyjna kariera dobiegnie końca? Jak donosi Pudelek, w telewizji Polsat mają szykować się spore zmiany, a dobrze znani prowadzący, mają zostać wymienieni na młodsze pokolenie gwiazd.

Paulina Sykut-Jeżyna odejdzie z Polsatu? W stacji mają pojawić się nowi prowadzący

Karolina Gilon i Rafał Maserak - to ta dwójka, jak donosi Pudelek powołując się na swojego informatora, ma zastąpić starą gwardię w telewizji Polsat. Na jakie zmiany powinni przygotować się widzowie?

Terentiew chce odmienić wizerunek stacji i przed telewizory przyciągnąć widzów nie tylko z małych miejscowości i wsi, ale i z dużych miast. Dlatego stawia na młode pokolenie gwiazd i odsuwa powoli starą gwardię. Przez "młode pokolenie" dyrektor programowa Polsatu rozumie... Karolinę Gilon i Rafała Maseraka - mówiła w rozmowie z portalem osoba z otoczenia Niny Terentiew, dyrektor programowej Polsatu.

Jak dodaje portal, pod nazwą "stara gwardia" mają kryć się takie nazwiska jak Agnieszka Hyży i Maciej Dowbor. Co jednak z Pauliną Sykut-Jeżyną? Wszystko wskazuje na to, że fani dziennikarki mogą spać spokojnie. Okazuje się, że prowadząca hitowych programów jest nie tylko ulubienicą widzów, ale i samej Niny Terentiew!

Główną ulubienicą Niny Terentiew w dalszym ciągu pozostaje Paulina Sykut-Jeżyna, którą dyrektorka wprost uwielbia, i nic nie wskazuje na to, aby ktoś zajął jej miejsce. Nigdy nie zostawiła jej na lodzie, odkąd stacja rozstała się kilka lat temu z Kasią Cichopek, a Paulina zajęła jej miejsce, jest niekwestionowaną ulubienicą szefowej. Może liczyć na nowe programy, Nina nie da na nią powiedzieć złego słowa i zawsze jej broni - zdradził pracownik stacji.

Oznacza to, że Paulinę Sykut-Jeżynę zobaczymy w jeszcze innej roli? Kto wie, może faktycznie gwiazda Polsatu dostanie pod swoje skrzydła kolejne programy.

Paulina Sykut-Jeżyna to jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy telewizji Polsat. Jak donoszą media, prezenterka oraz Krzysztof Ibisz mogą czuć się bezpieczni, a widzowie z pewnością jeszcze nie raz zobaczą ich na ekranach. Ostatnio prowadzili razem galę Miss Polski 2020.

Widzowie uwielbiają gwiazdę i chętnie obserwują ją również w mediach społecznościowych, gdzie ta chętnie dzieli się z nimi kadrami z prywatnego życia.

Uważacie, że Karolina Gilon i Rafał Maserak sprawdzą się w telewizji? Zdaniem wielu, świetnie poradzili sobie w roli prowadzących Sylwestra.