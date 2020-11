Paulina Sykut-Jeżyna zdradziła swój sekret piękna. Od lat robi jedną rzecz 

Dla Pauliny Sykut-Jeżyny czas zatrzymał się w miejscu. Uwielbiana dziennikarka, która lata temu wzięła udział w kultowym już programie „Idol” nie przestaje zachwycać swoich fanów. Wyjątkowa osobowość, uroda i doskonały styl gwiazd sprawiły, że dla wielu jest ona prawdziwą inspiracją. Teraz postanowiła zdradzić swój sekret piękna. Jak się okazuje, od lat robi jedną rzecz.

Jak Paulina Sykut-Jeżyna dba o urodę? Gwiazda zdradziła swój sekret

Paulina Sykut-Jeżyna to jedna z polskich gwiazd, która wyjątkowo dba o kontakt z fanami. Dziennikarka w mediach społecznościowych chętnie dzieli się nie tylko nowinkami ze swojego życia, ale również archiwalnymi zdjęciami. To właśnie dzięki nim możemy zauważyć, że znalazła przepis na wieczną młodość. Niewątpliwie jednym z jego składników są wyjątkowe geny, jednak jak przyznała sama Paulina Sykut-Jeżyna, od lat chętnie korzysta z zabiegów kosmetycznych, które pozwalają zachować jej skórę i ciało w nienagannej kondycji. Które z nich należą do jej ulubionych?

Lubię mezoteriapię, dermapen i zabiegi na ciało - podzieliła się z fankami. - Kiedy leżę ze znieczuleniem, przed zabiegiem na twarz, zwykle ucinam sobie drzemkę i to jest prawdziwa chwila relaksu - przyznała.

Paulina Sykut-Jeżyna doskonale zdaje sobie sprawę, jak ważne jest to, by mieć chwilę dla siebie i oddać się prawdziwemu relaksowi. Odpoczynek podczas masażu czy zabiegu na twarz może mieć nie tylko zbawienny wpływ na nasz wygląd, ale także samopoczucie! Patrząc na zawsze uśmiechniętą i pozytywnie nastawioną gwiazdę, trudno jest mieć do tego jakiekolwiek wątpliwości. Paulina Sykut-Jeżyna wygląda olśniewająco.

Paulina Sykut-Jeżyna pokazała fankom, jak wygląda jej rytuał piękna. Wyznała, że to jej idealny sposób na relaks.

Patrząc na jej archiwalne zdjęcia, trudno nie odnieść wrażenia, że dla gwiazdy czas się zatrzymał. Wciąż wygląda tak samo młodo, jak kilkanaście lat temu.