Obok stylizacji Pauliny Sykut-Jeżyny trudno przejść obojętnie. Gwiazda słynie z doskonałego wyczucia stylu i wprost uwielbia sukienki. Prezenterka nie wybiera tylko jednej długości, możemy zobaczyć ją w modelach mini, midi i maxi. Bardzo często stawia na dziewczęce stylizacje i nie boi się motywów kwiatowych. Ostatnio Paulina Sykut pochwaliła się zdjęciem z Gdańska, gdzie spędzała czas z rodziną. Na uwagę zasługuje jej sukienka. Zobaczcie, ile kosztuje model polskiej marki Manifiq!

Reklama

Paulina Sykut-Jeżyna w sukience typu oversize!

Prezenterka jest fanką sukienek, dlatego rzadko możemy zobaczyć ją w stylizacjach ze spodniami. Wyjątkiem są garnitury, które Sykut wybiera często na czerwony dywan jako alternatywę dla swoich sukienek. Tym razem opublikowała na Instagramie zdjęcie w zwiewnej sukience w drobny wzór o luźnym kroju. To doskonały model, aby zakryć wszelkie niedoskonałości, ale tego akurat Paulina Sykut nie musi robić, w końcu może pochwalić się idealną figurą. Okazuje się, że ta sukienka idealnie sprawdzi się podczas upalnego, letniego dnia. Znajdziemy ją w sklepie polskiej marki Manifiq&Co. Ten model kosztuje 439 zł.

Trzeba przyznać, że sukienka, która ma na sobie Paulina Sykut idealnie sprawdzi się również w stylizacji boho. Pasuje nie tylko do letnich klapek, ale też do botków i jeansowej katany. Wystarczy zmienić dodatki i z wakacyjnej stylizacji możemy w kilka chwil stworzyć festiwalowy look. Idealny model na lato.

Podoba Wam się stylizacja Pauliny Sykut?

Zobacz także: Paulina Sykut zadała szyku w sukience polskiej marki. Sprawdźcie, gdzie ją kupicie!

Sukienka Jeanelle marki Magnifiq kosztuje 439 zł

Mat. prasowe

Ten model idealnie prezentuje się również w stylizacji boho