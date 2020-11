Paulina Sykut-Jeżyna w hitowych butach na zimę. Na Black Friday kupisz je 30% taniej!

Idealne buty na zimę to takie, które będą nie tylko stylowe, ale i super ciepłe! Jak się okazuje, na nadchodzące mrozy Paulina Sykut-Jeżyna, która od dawna zachwyca nas swoimi stylizacjami, wybrała śniegowce cieszące się niesłabnącą popularnością. Ten model to prawdziwy hit na Instagramie, a na Black Friady znajdziemy je w wyjątkowo atrakcyjnej cenie, bo aż 30% taniej!

Black Friday 2020. Paulina Sykut-Jeżyna w idealnych butach na zimę. Teraz kupimy je aż 30% taniej!

Jeżeli nasza zimowa garderoba wymaga odświeżenia, właśnie teraz jest na to idealna okazja! Na szczęście Black Friday w większości sklepów trwa nie tylko w tytułowy piątek, a wyjątkowe obniżki cen obowiązują jeszcze przez cały weekend! Jak się okazuje, na promocji znajdziemy hitowe, zimowe buty, które od lat cieszą się ogromną popularnością. Są super ciepłe, wygodne i poradzą sobie nawet z największymi mrozami, przez co na dobre zagościły w szafach najbardziej stylowych gwiazd. Teraz pokazała się w nich również uwielbiana dziennikarka Paulina Sykut-Jeżyna.

Instagram

Paulina Sykut-Jeżyna na jesienny spacer z córką postawiła na doskonale znane od wielu sezonów Emu. Jednak model śniegowców, który wybrała gwiazda, to zupełna nowość! Trzeba przyznać, że z kożuszkiem wyglądają naprawdę imponująco. Co więcej w normalnej cenie kosztują one 699 zł, teraz jednak ze specjalnym kodem z okazji Black Friday w internetowym sklepie Eobuwie kupimy je już za 480 złotych!

Mat. prasowe

Emu - hot or not? Choć popularne buty mają tylu samo sprzymierzeńców co wrogów, trzeba przyznać jedno - w nich z pewnością nie zmarzniemy. Idealne na każdy śnieg doskonale sprawdzą się do codziennych stylizacji i będą tworzyły zgrany duet zarówno ze sportowymi puchówkami, jak i modnymi, długimi płaszczami.