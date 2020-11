Black Friday Zara 2020. Ta kurtka za 70 złotych to największy wyprzedażowy hit

Black Friday 2020 w sklepie Zara zaczął się już w czwartek o godzinie 18 dla użytkowników aplikacji mobilnej Zary. Godzinę później zakupy mogliśmy robić na naszych laptopach lub komputerach stacjonarnych. A od dzisiaj jedynie w sklepie Zara w Krakowie można robić zakupy stacjonarnie.

Black Friday w Zara 2020

Kurtka koszulowa z klasycznym kołnierzem to bestseller sprzedażowy w Zarze. Sztruks w tym roku zaliczył udany wielki powrót - zwłaszcza w postaci koszulowych kurtek. Sztruks pojawił się w modzie w latach pięćdziesiątych dwudziestego wieku i to wtedy było największym hitem. Jednak teraz śmiało możemy powiedzieć, że znów zagości w naszych szafach na dłużej. Hitowa kurtka w Zarze nawiązuje do tego trendu i dostępna jest w czterech kolorach - w kolorze pudrowego różu, fiolecie, zgniłej zieleni i przybrudzonej bieli. My osobiście zakochaliśmy się w tej różowej - sami na nią spójrzcie!

Sztruksowa koszulowa kurtka jeszcze ma wszystko, co najważniejsze - piękny kolor, charakterystyczny dla męskich koszul kołnierzyk oraz subtelne ozdobne wystrzępienie na dole. Model ten do niedawna kosztował 119 złotych, teraz możecie upolować go za 71,40 zł.

Kurtki dostępne są jeszcze w intensywnym fiolecie i przybrudzonej bieli.

Jak stylizować taką kurtkę? Możliwości jest wiele! Zestaw ją z twoimi ulubionymi mom jeans lub slouchy jeans, albo postaw na przekór wszystkiemu na zestawienie z... dresowymi spodniami! Co ciekawe, sztruksowa kurtka zagości na dłużej nie tylko w kobiecych garderobach, ale również i w tych męskich!