W czwartek wieczorem Polsat zaprezentował swoje propozycje na jesień 2013. Imprezę, na której pojawiły się prawie wszystkie gwiazdy stacji poprowadziły piękne Paulina Sykut i Agnieszka Popielewicz. Obie zaprezentowały nowe fryzury i wyglądały na evencie zjawiskowo.

Nam udało się podpytać gwiazdy, na co warto zwrócić uwagę w ramówce Polsatu. Prezenterki zdradziły nam również co mają na sobie. Paulina i Agnieszka wyjawiły nam, że na ich horyzoncie pojawił się nowy przystojniak, do którego wzdychają.

Plejada gwiazd na imprezie Polsatu: