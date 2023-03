Maciej Kurzajewski opublikował w mediach społecznościowych uśmiechnięte zdjęcie i poinformował, że jego syn Franciszek został ojcem. Dziennikarz pisze wprost, że to dla niego cudowny dzień i cieszy się z narodzin wnuczki: Dziewczynka, która będzie do mnie mówić Dziadku Maćku! Maciej Kurzajewski został dziadkiem! Dziennikarz pochwalił się radosną nowiną Jakiś czas temu Paulina Smaszcz zdradziła, że jej syn i jego żona spodziewają się dziecka . Była żona Macieja Kurzajewskiego nie ukrywała, że to dla niej najlepszy prezent na 50. urodziny, a teraz dumny Maciej Kurzajewski poinformował, że został dziadkiem i przy okazji zdradził płeć pierwszego dziecka swojego syna: Dzisiaj przyszła na Świat Piękna Dziewczynka, która będzie do mnie mówić Dziadku Maćku! 👶❤️ Kochani Lauro i Franku, wielkie gratulacje!!! ✌️😍 Kocham Was! 🥰 Cudowny dzień!!! ✌️ Maciej Kurzajewski nie ukrywa, że to dla niego wspaniały dzień i w opisie do zdjęcia z promiennym uśmiechem pogratulował synowi i synowej. Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Maciej Kurzajewski (@maciejkurzajewski) Zobacz także: Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski na urlopie w Alpach. Spotkali się z inną gwiazdą TVP Pod wyjątkowym postem natychmiast pojawiło się mnóstwo gratulacji od fanów dziennikarza: Dobrego życia dla małej. Gratulacje dla rodziców i młodego dziadka👏 - napisał Mateusz Borek O jasna cholera 😂😂 Gratulacje Dziadku👏👏👏 - dodał Maciej Dowbor Gratulacje :) cudny prezent na te 50 ❤️😍🔥 Nowe życie !...