Prywatne wiadomości Pauliny Smaszcz z facetem w sieci. Wyszło, o czym piszą. Hit. "Kocham to"

Środowym popołudniem Paulina Smaszcz wrzuciła na Instagram screen prywatnej rozmowy z tajemniczym mężczyzną. Dziennikarka nie mogła oprzeć się wiadomości, jaką od niego dostała. Co takiego napisał? Koniecznie sprawdźcie!

Do sieci trafiły prywatne wiadomości Pauliny Smaszcz z facetem

Chociaż Paulina Smaszcz w polskim show-biznesie gości od dawna, naprawdę głośno zrobiło się o niej dopiero w momencie rozstania z Maćkiem Kurzajewskim, a w szczególności, gdy ten ogłosił swój związek z Kasią Cichopek.

Wtedy Paulina zaczęła atakować w sieci ex męża i jego nową ukochaną, bez ogródek nazywając ich na każdym kroku kłamcami. Wówczas dziennikarka wykorzystywała każdą nadarzającą się okazję, by wbić im szpilę. W końcu odpuściła i przestała zaczepiać byłego męża, a przynajmniej tak było do teraz.

Wczoraj Paulina Smaszcz ogłosiła wielkie zmiany, a niektórzy stwierdzili, że w obszernym wpisie, pomiędzy wierszami, znów nawiązała do Maćka i Kasi. Ona sama jednak nie odniosła się do tych spekulacji. Dziś z kolei wrzuciła na InstaStory screen swojej prywatnej rozmowy z tajemniczym facetem.

Pokazała co prawda zaledwie dwie wiadomości, ale to wystarczyło, by zdradzić, że świetnie się dogadują. O czym zatem rozmawiali? Mężczyzna zadał jej tylko jedno pytanie, które momentalnie ją urzekło.

Myślisz, że mógłbym być "facetem petardą"? - dopytywał. Facetem Dynamitem - poprawiła Paulina.

Na tym screen został ucięty, ale Paulina postanowiła jeszcze opatrzeć go krótkim podsumowaniem.

Jak ja uwielbiam mądrych i dowcipnych mężczyzn - napisała.

Dołączyła do tego również napis "Love This", co z angielskiego oznacza "Kocham to". Wygląda na to, że Paulina była wprost zachwycona swoim rozmówcą.