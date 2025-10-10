Związek Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza nie przestaje budzić zaciekawienia. Choć oni sami starają się chronić swoją prywatność, wciąż są jednym z głównych tematów dyskusji w show-biznesie. Niespodziewanie o samym Rogacewiczu zaczęła mówić Paulina Smaszcz.

Smaszcz wypaliła o pocałunku z Rogacewiczem

W podcaście „Call Me Mommy” Paulina Smaszcz zaskoczyła słuchaczy swoją wypowiedzią na temat aktora Marcina Rogacewicza. Dziennikarka, znana z bezkompromisowych opinii, przyznała:

Ja bym nic nie miała przeciwko, gdyby Marcin Rogacewicz mnie pocałował. Oczywiście, zakładając, że się rozwiódł. Bo jeśli nie, to, panie Marcinie, słabo

Odbiorcy Pauliny Smaszcz przywykli raczej do tego, że ta mówi co myśli i nie boi się zabierać głosu nawet w najbardziej kontrowersyjnych sprawach. Mimo to jej słowa o Rogacewiczu momentalnie odbiły się szerokim echem. To jednak nie wszystko.

Paulina Smaszcz stwierdziła również, że w Polsce niewielu jest "urodziwych" facetów. Najwyraźniej Rogacewicz znalazł się w garstce przystojniaków, skoro dziennikarka nie miałaby nic przeciwko pocałunku.

Powiedzmy szczerze - mamy niewielu hot facetów w Polsce. Generalnie nie mamy urodziwych mężczyzn w kraju, dlatego jeżdżę do Danii. (...) Nie, nie jestem od dwóch lat w szczęśliwym związku. Przez ten czas badałam, czy to jest mężczyzna, z którym chcę być. Dałam sobie bardzo dużo czasu, żeby zrozumieć, czy to właśnie ta osoba

Nowy rozdział w życiu Smaszcz

Choć Paulina Smaszcz bez oporów zachwycała się Marcinem Rogacewiczem, jej serce jest już zajęte. Specjalnie nam zdradziła, że jest zakochana, ale unika podawania szczegółów na temat swojej nowej relacji.

To fajna osoba, bardzo. Natomiast ja nie uzależniam mojego szczęścia od mężczyzny. Jak jestem gotowa, to wpuszczam mężczyznę do mojego życia. Nie ukrywam, że też popełniłam błędy i też się spotykałam z nieodpowiednimi osobami, bo ci mężczyźni ciągle coś ode mnie chcieli. (...) A teraz tak nie jest

Dziś Smaszcz bez dwóch zdań stara się układać swoje życie na nowo. Do niedawna grzmiała nad byłym mężem, Maćkiem Kurzajewskim, i jego nowym związkiem z Kasią Cichopek. Bez skrupułów zarzucała mu kłamstwa. Obecnie zdaje się odcinać od przeszłości grubą kreską.

