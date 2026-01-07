Paulina Smaszcz zdecydowanie nie ma za sobą łatwego czasu. Rozstanie z byłym mężem, ciągłe batalie sądowe i problemy zdrowotne to tylko niektóre z problemów, z którymi musiała mierzyć się w ostatnich latach. W rozmowie z naszą reporterką opowiedziała, jak poradziła sobie w tych najtrudniejszych chwilach.

Paulina Smaszcz ma za sobą trudny czas

Paulina Smaszcz przez lata była szeroko znana nie tylko jako dziennikarka, ale też partnerka i potem żona Macieja Kurzajewskiego, jednak ich małżeństwo po 23 latach zakończyło się w 2020 roku, a rozstanie i jego konsekwencje nadal mocno odbijają się na jej życiu. Po rozwodzie relacje między nimi pozostały napięte, a Smaszcz nie kryła w wywiadach, że brak wsparcia ze strony byłego męża w trudnych momentach zdrowotnych bardzo ją dotknął, co poruszyła między innymi w programie "Królowa przetrwania", wywołując duże zainteresowanie i dyskusje w mediach.

Poza emocjonalnymi wspomnieniami rozstania, Smaszcz zmaga się także z publicznymi i prawno-sądowymi aspektami tej historii. Była żona dziennikarza toczy z byłym partnerem i jego nową żoną sprawy sądowe o naruszenie dóbr osobistych oraz o podział majątku, a jedna z rozpraw już się odbyła, skutkując koniecznością zapłaty zadośćuczynienia. Sporów i medialnych komentarzy dotyczących ich relacji było tak wiele, że konflikt ten stał się jednym z bardziej komentowanych w polskim show-biznesie.

Paulina Smaszcz opowiedziała, jak przetrwała najgorsze chwile

Paulina Smaszcz zdobyła się na szczere wyznanie przed naszą kamerą. W rozmowie z redaktorką Party opowiedziała, jak udało jej się przejść przez najtrudniejsze chwile. Okazuje się, że dokonała tego głównie dzięki sobie.

Sama sobie pomogłam. Samoświadomość, świadomość swoich kompetencji, możliwości, doświadczenia, edukacji. Jak to mogę wykorzystać, jakie mam swoje zasoby, jakie mam słabe strony, co chcę eksponować, co chcę schować. Trzymanie się własnego kręgosłupa moralnego, własnej etyki i mówienie prawdy zdradziła Smaszcz.

