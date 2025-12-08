Paulina Smaszcz znów zakochana? Dziennikarka pokazała w sieci nowe, romantyczne zdjęcie z tajemniczym mężczyzną, a internet natychmiast ruszył z gratulacjami. Wszystko wskazuje na to, że w jej życiu pojawił się ktoś wyjątkowy, choć jego tożsamość pozostaje na razie zagadką.

Paulina Smaszcz u boku tajemniczego mężczyzny

Na najnowszej fotografii opublikowanej na Instagramie Paulina Smaszcz pozuje przy elegancko nakrytym stole w restauracji, trzymając za rękę swojego towarzysza. Twarz mężczyzny została zakryta świąteczną grafiką Świętego Mikołaja, ale sam gest i atmosfera ujęcia nie pozostawiają wiele wątpliwości, że to bardzo intymny, czuły kadr.

Mój MIKOŁAJ - napisała Smaszcz.

Lawina gratulacji i ciepłych komentarzy

Reakcja obserwatorów była natychmiastowa. Pod postem pojawiły się dziesiątki komentarzy, serduszek i gratulacji. Fani wprost piszą o radości z tego, że dziennikarka znów się uśmiecha i wygląda na zakochaną. Część osób żartobliwie nawiązywała do „Mikołaja”, inni podkreślali romantyczny klimat zdjęcia i życzyli parze powodzenia.

Brawo wszystkiego, co najlepsze.

Dużo szczęścia i Miłości.

Piękna twarz Mikołaja. Wszystkiego dobrego z okazji Mikołajek - czytamy w komentarzach.

Kim jest tajemniczy partner? Na razie tożsamość mężczyzny pozostaje tajemnicą, a sama zainteresowana najwyraźniej chce jeszcze przez jakiś czas chronić tę sferę prywatności. Fani już dziś trzymają kciuki za nową relację i liczą, że Paulina z czasem uchyli rąbka tajemnicy.

