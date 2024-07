Paulina Smaszcz zszokowała kolejnymi swoimi komentarzami na temat Macieja Kurzajewskiego i Katarzyny Cichopek. W rozmowie z Plotkiem w ostry sposób odniosła się do wypowiedzi byłego męża, który podczas gali 70-lecia TVP w rozmowie z Party.pl stwierdził, że zachwycał się Kasią Cichopek już na początku jej kariery w "M jak miłość".

Smaszcz gorzko oceniła wypowiedź Kurzajewskiego, nazywając ją... żenadą. Była prezenterka TVP z żalem zasugerowała, że jej były mąż chyba zapomniał, że w czasach, kiedy zachwycał się 18-letnią Kasią Cichopek w serialu "M jak miłość", oni mieli już pierwsze dziecko.

Paulina Smaszcz podsumowała, że Maciej Kurzajewski już gubi się w swoich kłamstwach. Okłamywać miał nawet swoich synów.

- Ich wywiad w trakcie gali to była żenada. Tak, powiedział, że zachwycał się nią, gdy miała 18 lat. Szkoda, że wtedy był ze mną w związku i mieliśmy pierwszego syna. On już się w tych kłamstwach gubi. On nawet synów okłamał, jakie ma wykształcenie. Dopiero synowie mi powiedzieli, że tata całe życie im mówił, że skończył prawo. Jakie prawo? On nawet nie zaczął tego prawa - powiedziała Smaszcz.