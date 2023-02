W miniony weekend, Maciej Kurzajewski świętował swoje 50. urodziny. Z tej okazji w mediach społecznościowych pojawiło się mnóstwo życzeń dla dziennikarza od przyjaciół, kolegów z branży i najbliższych. Nie zabrakło również specjalnych życzeń od byłej żony prezentera, Pauliny Smaszcz, w których nie zabrakło uszczypliwości. Maciej Kurzajewski nie zdecydował się na nie publicznie odpowiedzieć - jaka była zatem jego reakcja?

Maciej Kurzajewski skończył 50. lat. Z tej okazji jego ukochana, Katarzyna Cichopek, przygotowała dla niego wiele niespodzianek. Był urodzinowy wyjazd do Jordanii, piękny tort, prezenty... Para zaczęła nawet częściej dzielić się wspólnymi zdjęciami, a fani są naprawdę zachwyceni tym faktem, bo cieszą się szczęściem Kasi i Maćka i życzą im jak najlepiej.

O 50. urodzinach dziennikarza nie zapomniała również jego była żona. Paulina Smaszcz złożyła Maciejowi Kurzajewskiemu życzenia za pośrednictwem mediów społecznościowych. Nie zabrakło w nich jednak kilku wbitych szpilek - była żona prezentera życzyła mu np.: "refleksji nad sobą i przeszłością".

- [...] Pięćdziesiątka otwiera drugą połowę życia, więc życzę ci, aby uruchomiła w tobie refleksję nad sobą i przeszłością, by twoja przyszłość była dla ciebie jak najlepsza i najwspanialsza. Nasi synowie przekazali mi, że życzono tobie "drugiej młodości", a ja nie wiem, czy to dla ciebie dobre, bo znam ciebie od 25 lat. Raczej czasu, biologii i Boga nie da się oszukać, więc raczej otwórz się na drugą połowę życia, mając dokładnie tyle lat, ile masz, bo przed tobą jeszcze wiele niesamowitych wydarzeń, historii, przygód, emocji i inspiracji godnych dojrzałego, doświadczonego, pełnego przemyśleń i lekcji życia 50-latka - pisała Paulina Smaszcz.

Maciej Kurzajewski nie zdecydował się publicznie odpowiedzieć na życzenia swojej byłej żony. Jednak bliski znajomy z otoczenia Kasi i Maćka skomentował dla portalu JastrząbPost, jaka była reakcja w domu Kurzajewskiego na osobliwe życzenia jego byłej żony.

- Trzeba się cieszyć, że jednak zmienił się ton, w jakim Paulina wypowiada się publicznie. Miłe jest to, że jednak trochę złagodniała. Przy tak brutalnych wypowiedziach, które były wcześniej, te wydają się stonowane i spokojne. Oczywiście czytają to bliscy Maćka, czyli jego synowie i siostry, ale nikt tego nie chce komentować, żeby zachować spokój w rodzinie. Synowie Maćka są już przyzwyczajeni do ostrych wypowiedzi mamy. Przechodzą nad tym do porządku dziennego, bo takie komentarze nie robią na nich wrażenia. Najważniejsze jest to, że mają kontakt z tatą i mogą na niego liczyć - mówi informator JastrząbPost.