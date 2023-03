Od momentu, w którym Paulina Smaszcz wywołała Katarzynę Cichopek i Macieja Kurzajewskiego do ujawnienia swojego związku, zakłócając wczasy pary, dziennikarka regularnie wypowiadała się na temat byłego męża w niezbyt miły sposób. Prowadzącemu "Pytanie na śniadanie" zarzuciła kłamstwa i wielokrotnie podkreślała, że zachował się nie w porządku wobec niej i wspólnych dzieci. Niedawno złożyła mu też gorzkie życzenia z okazji 50. urodzin. Ostatnio też udzieliła komentarza na temat plotek o greckim ślubie gwiazd TVP. Paulina Smaszcz "bardzo się cieszy" na wieść o ślubie Macieja Kurzajewskiego i Katarzyny Cichopek Plotki o ślubie Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego rozpaliły internautów. Według doniesień, które dotarły do mediów, para miała planować wesele na greckiej wyspie Leros. I to już na sierpień 2023 roku! Jakby tego było mało, to ponoć ulubiony region Pauliny Smaszcz . Dziennikarka zdążyła już powiedzieć, co o tym myśli. Poruszyła też temat dzieci prowadzącego "Pytanie na śniadanie". Zobacz także: Maciej Kurzajewski przekazał radosną nowinę! Posypały się gratulacje - Bardzo się cieszę. Życzę im jak najlepiej. Mam nadzieję, że będzie szczęśliwy, bo jak on będzie szczęśliwy, to jego dzieci tez będą — powiedziała w rozmowie ze Światem Gwiazd. Na plotki odpowiedziała też domniemana młoda para. Katarzyna Cichopek skomentowała doniesienia o ślubie z Maciejem Kurzajewskim , rozwiewając wszelkie wątpliwości. Myślicie, że do prowadzących dotarły już miłe Pauliny Smaszcz. Zobacz także: Paulina Smaszcz opowiedziała o swoim partnerze i ich pierwszej randce: "Nie przestraszył się" Choć Paulina Smaszcz chwali się romantycznymi kadrami z ukochanym , to najwyraźniej nie zamierza milczeć w sprawie związku byłego męża. Ciekawe, czy...