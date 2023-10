Przez długi czas Paulina Smaszcz unikała bezpośrednich wypowiedzi na temat Macieja Kurzajewskiego i Katarzyny Cichopek. W sierpniu jednak dziennikarka niespodziewanie uderzyła w byłego męża i jego nową partnerkę, gdy para wypoczywała na urlopie w Grecji. Ostra wypowiedź kobiety-petardy wywołała burzę i ściągnęła na nią falę krytyki. Paulina Smaszcz zareagowała na komentarze. Nie zamierza odpuścić.

Na początku sierpnia Paulina Smaszcz uderzyła w Macieja Kurzajewskiego i Katarzynę Cichopek. Oberwało się nie tylko byłemu mężowi dziennikarki, ale także jego nowej partnerce, której kobieta-petarda zarzuciła, że "śpi w jej łóżku" i "kąpie się w jej wannie". Mnóstwo internautów stwierdziło w komentarzach, że gwiazda tym razem mocno przesadziła i powinna zostawić przeszłość za sobą. Paulina Smaszcz najwyraźniej jednak nie przejęła się krytyką. Ponownie opublikowała długi wpis, w którym zaznaczyła, że kobiety powinny być solidarne.

Gdyby wszystkie kobiety nauczyły się zachowywać jak zwierzęta, wtedy wspólnie broniłyby stada, nie porzucały swoich piskląt, broniłyby swojego terytorium przed wrogiem, wspólnie budowałyby schronienie, dzieliły się jedzeniem, ciepłem, wspierały, trzymały razem. A gdy jedna jest ranna, wtedy inne czuwają nad nią, by nie umarła, by mogła wydobrzeć i wrócić do zdrowia, a nie rozszarpują zranionej, skrzywdzonej na strzępy — napisała na Instagramie.