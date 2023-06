Paulina Smaszcz w najnowszym wywiadzie wspomina o byłym mężu, a przy okazji zdradza, jakie wykształcenie ma Maciej Kurzajewski. Dziennikarka w podcaście Herra On Air opowiedziała o trudnych chwilach i przyznała, że Maciej Kurzajewski był miłością jej życia. Paulina Smaszcz gorzko podsumowała rozstanie z byłym mężem. Paulina Smaszcz o rozstaniu z Maciejem Kurzajewskim Wokół Pauliny Smaszcz od kilku tygodni jest naprawdę bardzo głośno. Wszystko zaczęło się od komentarza, jaki opublikowała pod jednym ze zdjęć Katarzyny Cichopek, która spędzała 40. urodziny w Izraelu. Paulina Smaszcz zdradziła wówczas, że gwiazda TVP poleciała tam z jej byłym mężem, a chwilę później Katarzyna Cichopek potwierdziła związek z Maciejem Kurzajewskim. Paulina Smaszcz miała żal do gwiazdora "Pytania na śniadanie" za to, że - jak twierdzi - okłamywał swoich synów w sprawie Katarzyny Cichopek. Celebrytka w jednym z wywiadów wyznała nawet, że ich bliska relacja miała rozpocząć się już kilka lat temu. Teraz Paulina Smaszcz w podcaście Herra On Air opowiadając o trudnych chwilach w swoim życiu wspomniała o rozstaniu z Maciejem Kurzajewskim i publicznie wyznała, że dziennikarz był miłością jej życia. - Ja straciłam wszystko. Straciłam wymarzoną pracę, zdrowie, pieniądze, miłość mojego życia, którą był mój mąż . Teraz jest następna, wiesz, tych partnerów nie brakuje, ale... Tak, rodzina, która była dla mnie mitem, to wszystko upadło. Co mi zostało? Moje kompetencje, moja edukacja, moje doświadczenie i to, co w życiu osiągnęłam. Jestem w stanie przeżyć. Lepiej, gorzej, ale przetrwać i nadal być sobą- wyznała Paulina Szmaszcz. Zobacz także: Paulina Smaszcz o romansie Cichopek i Kurzajewskiego. "Mnie nie obowiązuje układ z panią Katarzyną" Paulina Smaszcz w najnowszym wywiadzie nie ukrywa...