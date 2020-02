Paulina Smaszcz-Kurzajewska o rozwodzie:  "Wybrałam pieniądze, za które..."

Paulina Smaszcz-Kurzajewska i Maciej Kurzajewski rozwiedli się po 23 latach małżeństwa, ale ich rozstanie przebiegło bardzo spokojnie, co w show-biznesie rzadko się zdarza. Para ma dwóch synów 23-letniego Franciszka i 14-letniego Juliana - to właśnie dobro dzieci było dla obojga bardzo ważne, dlatego bez problemów podzielili majątek i rozstali się z klasą. Teraz Paulina Smaszcz-Kurzajewska w wywiadzie z Pauliną Koziejowską w programie „Super Show” zdradziła, dlaczego wybrała pieniądze i zdecydowała się na nowe życie!

Paulina Smaszcz-Kurzajewska po rozstaniu udzieliła kilku szczerych wywiadów, w których opowiedziała trudnym rozstaniu z mężem. Teraz znów zdecydowała się poruszyć ten temat i zdradziła, dlaczego to nie ona została w ich domu, ale zdecydowała się na nowe życie w mieszkaniu, które wybrała dla siebie:

Prezenterka wyznała też, że to ona ostatecznie podjęła decyzję o rozwodzie i postanowiła wyprowadzić się z domu. Dodaje też, że nadal wiele łączy ją z byłym mężem, ale różnice sprawiły, że nie widziała możliwości dalszego bycia razem:

Nie ma takiej możliwości, żeby kogoś przestać kochać po latach. To jest tyle wspólnych wspomnień, emocji… Ja go bardzo szanuję i bardzo cenię, jest wspaniałym ojcem. Nie wyobrażam sobie jednak, żeby z różnicami poglądów, życia, wartości… Ja chcę się rozwijać, on chce się zwijać, ja chcę być aktywna, on chce wypoczywać, ja chcę do ludzi, on nie chce do ludzi, to jest niemożliwe. My rozmawiamy ze sobą z szacunkiem i się dogadujemy bardzo dobrze. To jest ojciec moich dzieci – wyjaśniła i dodała: – Decyzję o rozwodzie podjęłam ja.