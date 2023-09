Mateusz Damięcki i jego partnerka Paulina Andrzejewska zostaną rodzicami. Aktor i choreografka teatralna długo nie dzielili się tą informacją, ale w końcu postanowili przyznać się, że na wiosnę przyjedzie na świat ich pierwsze dziecko. Paulina i Mateusz są parą od 5 lat. Poznali się pracując przy piłkarskim spektaklu muzycznym "Ławka rezerwowych" w 2012 roku, w którym razem występowali. Damięcki po nieudanym małżeństwie z Patrycją Krogulską, które trwało zaledwie 8 miesięcy już więcej nie wspominał o ślubie. Strzegł swojej prywatności i rzadko pokazywał się z Pauliną publicznie, a wspólne pozowanie do zdjęć prawie nie wchodziło w grę. Ale chyba coś się zmieniło na niedzielnym pokazie "Dzieci dzieciom" Mateusz i Paulina zrobili wyjątek. Czy na zdjęciach widać już ciążowy brzuszek Pauliny? Andrzejewska zręcznie ukryła go pod obszerną bluzą, ale i tak fotoreporterom udało się uchwycić to, że niebawem zostanie mamą. Zobaczcie. Zobacz także: Doktor Żmuda nie traci czasu... Gorące sceny "W rytmie serca"! A co myśli dziewczyna Damięckiego kiedy je ogląda? Paulina Andrzejewska i Mateusz Damięcki zostaną rodzicami. Mateusz Damięcki i Paulina Andrzejewska byli razem na charytatywnym pokazie "Dzieci dzieciom". Jak myślicie, w którym miesiącu ciąży jest Paulina Andrzejewska?