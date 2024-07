Film "Disco Polo" z Tomaszem Kotem, Piotrem Głowackim, Joanną Kulig i Dawidem Ogrodnikiem w rolach głównych cieszy się wielkim zainteresowaniem publiczności. Jeszcze przed premierą wychwaliła go m.in. Karolina Korwin Piotrowska. Przypomnijmy: Ten film będzie hitem! Karolina Korwin Piotrowska już jest pod wrażeniem

Z kolei nie najlepszą recenzję wystawiła mu na swoim Facebooka Paulina Młynarska. Dziennikarka i gwiazda TVN Style jest na bieżąco, ze wszystkim, co dzieje się w kulturze, nie mogła więc nie pójść do kina na "Disco Polo". To, co napisała na swoim Facebooku, może wzbudzić mnóstwo kontrowersji, ponieważ prezenterka nie przebiera w słowach:

Byłam na filmie pt. Disco Polo i mogę powiedzieć jedynie tyle, że obraz ten przekracza wszystkie Rubikony chujni - napisała

Oglądaliście już "Disco Polo"?

Gwiazdy na premierze filmu Disco Polo: