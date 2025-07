Paulina Krupińska przez wielu uznawana jest nie tylko za jedną z najpiękniejszych Polek, w 2012 roku zyskała tytuł Miss Polonia, ale też jednej z najlepiej ubranych gwiazd w naszym rodzimym show-biznesie. Prezenterka "Dzień Dobry TVN" bowiem doskonale wie, jak podkreślić wszystkie atuty swojej sylwetki, jednocześnie łącząc klasyczną elegancję z najnowszymi trendami. Także w największe upały dziennikarka nie rezygnuje z wyszukanych stylizacji. Zobaczcie tylko jej najnowszy look. Ten komplet to strzał w dziesiątkę.

Paulina Krupińska w wakacyjnym total looku, idealnym na największe upały

Widzowie "Dzień Dobry TVN" uwielbiają Paulinę Krupińską nie tylko za wyjątkowo atrakcyjną aparycję, pewność siebie, profesjonalizm, swobodę wypowiedzi, ale też jej modowe wybory. Podczas wspólnych wakacji z Anną Lewandowską na Majorce, dziennikarka zachwycała kolejnymi, niezwykle udanymi lookami, które prezentowała w swoich mediach społecznościowych. Teraz kolejna stylizacja gwiazdy TVN sprawia, że trudno oderwać od niej wzrok.

Na swoim InstaStories Paulina Krupińska zaprezentowała swoją modową propozycję na największe upały. Prezenterka "Dzień Dobry TVN" postawiła na wyjątkowo twarzowy biały, haftowany total look, który uzupełniła kapeluszem z rafii oraz najmodniejszym w tym sezonie modelem butów. Mowa o uwielbianych przez gwiazdy klapkach Hermesa z charakterystycznie ułożonymi paskami w literę "H".

Haftowane komplety hitem na lato 2025

Sezon wiosna-lato 2025 to prawdziwy powrót retronostalgii. Do łask wracają szydełkowe spódnice, oversizowe skórzane bomberki, plisowane spódniczki w stylu "preppy", nawiązującym do mundurków uczniów elitarnych szkół, znanych z takich produkcji jak "Plotkara", "Szkoła dla elity" czy "Zbuntowani". W tendach są także rybaczki, na które niedawno zdecydowała się Marina, czy haftowane ubrania, uwielbiane przez sympatyczki estetyki "boho chic". Te w 2025 roku pojawiają się nie tylko w formie klasycznego angielskiego haftu, jak miało to miejsce w poprzednich sezonach.

Eteryczne, orientalne hafty w swojej ofercie ma m.in. uwielbiany przez gwiazdy luksusowy dom mody Dior, ale podobny motyw znajdziemy również w propozycjach znanych i lubianych sieciówek. Paulina Krupińska w swojej najnowszej stylizacji postawiła na biały komplet marki Twist z haftem i słonecznym printem. Krótkie spodenki, jakie wybrała gwiazda kosztują na oficjalnej stronie marki 195 złotych, z kolei za białą koszulę z krótkim rękawem w stylu gwiazdy TVN musimy zapłacić 207 złotych. Całość kosztuje więc 402 złote.

Paulina Krupińska w wakacyjnym total looku, idealnym na największe upały, Fot.: Instagram @pkrupinska

Modne komplety w wakacyjny print kupisz w sieciówkach

Jeśli spodobał wam się wakacyjny komplet Pauliny Krupińskiej, mam dla was dobrą wiadomość, równie ciekawe modowe perełki znalazłam dla was w sieciówkach. Na wyprzedaży w Reserved możemy teraz skompletować genialny letni, biały total look z koszulą z krótkim rękawem i szortami z motywem słońca, podobny do tego, na jaki zdecydowała się gwiazda TVN. Bawełniane, krótkie, wzorzyste spodenki kupimy teraz za 79,99 złotych, w tej samej cenie kupimy również pasującą do nich koszulę z krótkim rękawem. Za całość zapłacimy więc 159,98 złotych.

Beżowy total look z motywem słońca w stylu Pauliny Krupińskiej z Reserved za 159,98 złotych (spodenki 79,99 złotych, koszula 79,99 złotych), Fot.: materiały prasowe

Równie ciekawy komplet z motywem słońca i palm czeka na was w Stradivariusie. Tu cały beżowy komplet z haftowanymi lamówkami rękawów i nogawek, z haftem w palmy, słońca, butelki szampana i rybki kupimy na wyprzedaży za 89,80 złotych. Spodenki to wydatek 39,90 złotych, z kolei za koszulę z krótkim rękawem zapłacimy 49,90 złotych.

Beżowy total look z motywem słońca w stylu Pauliny Krupińskiej ze Stradivariusa za 89,80 złotych (spodenki 39,90 złotych, koszula 49,90 złotych), Fot.: materiały prasowe

Dla fanek minimalizmu też coś znalazłam. W Pull&Bear czeka na was niezwykle modny beżowy komplet z haftowanym wykończeniem i trójwymiarowym efektem kraty. Za szorty zapłacicie 99,90 złotych, z kolei oversizowa koszula z krótkim rękawem, obniżoną linią ramion i haftem z motywem słońca i palm kosztuje 129 złotych. Za całość zapłacimy więc 228,90 złotych.

Beżowy total look z motywem słońca w stylu Pauliny Krupińskiej z Pull&Bear za 228,90 złotych (spodenki 99,90 złotych, koszula 129 złotych), Fot.: materiały prasowe

