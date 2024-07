Paulina Krupińska postanowiła przypomnieć o sobie swoim fanom. Na Instagramie pojawiło się zabawne i jednocześnie odważne zdjęcie modelki.

Paulina lubi media społecznościowe - a jej fani natychmiast wyłapują wszystkie nowości dotyczące pięknej Polki. Jak choćby jedno z ostatnich, na którym wyglądało, że obcięła włosy. Najnowsze zdjęcie na Instagramie udowadnia, że fryzura pozostała bez zmian. Partnerka Sebastiana Karpiel-Bułecki i mama jego dziecka postanowiła pokazać się jednak z innej strony, mocno odsłaniając dekolt. Czyżby pozazdrościła Ewie Farnej, która skradła show na ostatniej gali Fryderyków mocno podkreślając swój biust.

Przypomnijmy, Paulina Krupińska została wybrana 4 lata temu Miss Polonia i tytuł ten dzierży do dziś - bowiem od tego czasu nie odbyły się kolejne konkursy. Nowa Miss Polonia ma zostać wybrana na jesieni tego roku. Wówczas Paulina straci tytuł najpiękniejszej Polki. Ale przecież to tylko tytuł. Wystarczy spojrzeć na to i inne zdjęcia - czy jakiekolwiek dodatkowe potwierdzenia piękna są potrzebne?

Wie to z pewnością Sebastian Karpiel-Bułecka. Ciekawe kiedy zobaczymy tę piękną parę na ślubnym kobiercu. A może już są po ślubie...